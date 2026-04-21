En los últimos días se han registrado amenazas de tiroteo en varios liceos y escuelas técnicas del país, lo que generó preocupación en diversos sectores. En el departamento de Colonia se denunciaron amenazas en los liceos Departamental y 2 de Colonia del Sacramento, David Bonjour de Carmelo, 2 de Juan Lacaze, y de Nueva Helvecia.

En la mañana de este martes, según informó Radio Carmelo y confirmó la diaria con fuentes policiales, la escuela técnica de Carmelo fue desalojada luego de que una mujer que llevaba a su hijo al centro educativo denunciara que “dos personas que circulaban en moto y que llevaban armas largas” la amenazaron y le dijeron que no ingresara al interior de ese local educativo “porque iban a empezar a los tiros”.

Tras recibir la denuncia, funcionarios policiales se acercaron a esa escuela técnica y encaminaron la investigación correspondiente. Según explicó a la diaria Mauricio Silveira, coordinador ejecutivo del comando de la Jefatura de Policía coloniense, “aún no nos surgen elementos que aseveren ese relato, por lo que continuamos con la investigación y la búsqueda de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el hecho”.

Silveira comentó que en los últimos días “hubo muchos llamados” por leyendas amenazantes que dejaron en baños de instituciones educativas, y explicó que “la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Policial también está trabajando en estos episodios que se han dado en distintos puntos del país”, comentó.

Antecedentes de violencia en escuelas

En lo que respecta a Carmelo, la localidad mantiene antecedentes relacionados a la violencia en el ámbito educativo. En octubre de 2024, un adolescente de 17 años atacó a una niña de 7 años con un arma blanca mientras estaba por ingresar a clases en la escuela 138. La niña sufrió una herida en un pómulo y otros hematomas.

Finalmente, en febrero de 2025, el adolescente fue condenado por una infracción gravísima a la ley penal de homicidio especialmente agravado, en grado de tentativa, y un delito de almacenamiento de pornografía infantil, a una pena de cinco años de reclusión”, que comenzó a cursar en el Inisa y, posteriormente, al cumplir la mayoría de edad, en una dependencia especial.