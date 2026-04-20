El núcleo sindical de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) del Liceo Departamental de Colonia del Sacramento resolvió un paro de 24 horas para este lunes, luego de que se conociera una amenaza de tiroteo contra el centro educativo.

La medida fue comunicada el viernes 17 y responde a que “no existen las garantías mínimas de seguridad” para el normal desarrollo de las actividades ni para la apertura del liceo, según estableció el comunicado.

En ese sentido, el sindicato exhortó a las autoridades a no abrir el centro durante la jornada, al considerar que no están dadas las condiciones para resguardar a estudiantes, docentes y funcionarios.

Fenapes también cuestiona la ausencia de un protocolo específico por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para este tipo de situaciones.

Asimismo, los docentes discrepan con la decisión de mantener abiertos los centros educativos, dejando la asistencia librada a las familias y funcionarios “sin la más mínima garantía de seguridad”, lo que —afirman— traslada responsabilidades a los equipos directivos.

El comunicado advierte además sobre condiciones que agravan el escenario. El liceo cuenta con unos 1.800 estudiantes y múltiples accesos, pero carece —según el núcleo sindical— de portería suficiente, protocolos de evacuación, salidas de emergencia adecuadas y sistemas de alarma.

También señalan que la superpoblación ha llevado a utilizar espacios no adecuados como salones, lo que incrementa la vulnerabilidad ante eventuales situaciones de riesgo.

En ese marco, plantean la necesidad de una intervención urgente y coordinación con organismos públicos, en particular con el Ministerio del Interior.

En los últimos días se registraron amenazas de tiroteo en varios liceos y escuelas técnicas del país, lo que ha generado preocupación en autoridades y comunidades educativas. A nivel departamental, la semana pasada también se denunciaron amenazas en los liceos 2 de Colonia del Sacramento, David Bonjour de Carmelo y de Nueva Helvecia.

Actuaciones tras amenazas en otros centros

Este lunes, el equipo de dirección del liceo 1 Dr. David Bonjour, de Carmelo, informó que ya se identificó a la persona responsable de una de las amenazas recientes, tras una investigación interna.

Según comunicó la institución, la persona involucrada fue sancionada conforme al Reglamento del Estudiante y el caso fue derivado a la Justicia, donde continuará su tratamiento.

Desde el centro educativo señalaron que se continuará trabajando a nivel pedagógico para abordar la gravedad de este tipo de conductas y sus consecuencias, tanto individuales como colectivas.

Asimismo, se exhortó a las familias a dialogar sobre estos hechos en el ámbito doméstico, subrayando que “no se trata de bromas y que generan un impacto negativo en toda la comunidad educativa”.

Finalmente, la dirección reafirmó su compromiso de sostener el liceo “como un espacio seguro, saludable y de contención para los estudiantes”.