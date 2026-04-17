Este sábado, la Plaza de Toros del Real de San Carlos será escenario de la primera edición del Fomo Fest Colonia 2026, un evento que reunirá a artistas nacionales e internacionales en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos del país.

La actividad comenzará a las 19.00 y propone una experiencia que combina música en vivo, una puesta en escena de gran escala y distintos servicios para el público.

La grilla estará encabezada por Estelares, que llegará desde Argentina con un repertorio que recorre sus principales canciones, y por Eté y Los Problems, una de las propuestas más reconocidas de la escena nacional.

También se presentarán Facu Balta y las bandas locales Espirales y Calilonia, completando una programación que combina trayectorias consolidadas con nuevos sonidos emergentes.

El festival se enmarca en el concepto Fomo (Fear Of Missing Out), que alude a la idea de no quedarse afuera de experiencias significativas, y busca consolidarse como una cita destacada dentro de la agenda cultural de Colonia.

Además de los espectáculos musicales, la propuesta incluirá plaza gastronómica, espacios de descanso y una ambientación especialmente diseñada para acompañar una noche que apunta a posicionar a la ciudad como un punto de encuentro cultural a nivel regional.

Las entradas están disponibles a través de RedTickets y en la boletería del predio.