Plaza de Toros en el Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento (archivo, agosto de 2023).

El sábado 18, a partir de las 19.00, se llevará adelante Fomo Fest Colonia 2026 (por su sigla en inglés fear of missing out), evento que propone una experiencia integral que combina música en vivo, gran puesta en escena y una plaza gastronómica con foodtrucks, espacios de bebidas y barras, entre otros servicios.

Esta primera edición se desarrollará en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, lugar donde hace unos meses abrió sus puertas Plaza Viera, un bar que ofrece tragos, música en vivo y arte.

En diálogo con la diaria, Serafín Viera, propietario de ese emprendimiento al igual que de Casa Viera, dijo que el sábado 18 el recinto taurino “se convertirá en el epicentro de la música y la cultura en la capital departamental”.

La línea de bandas estará encabezada por Estelares, referente del rock rioplatense con una extensa trayectoria internacional. También se presentará Eté & Los Problems, una de las propuestas más sólidas del rock nacional, junto con el artista Facundo Balta. Completan la grilla las bandas colonienses Espirales y Calilonia.

“Aparte de los shows en vivo, la puesta en escena, los espacios gastronómicos y culturales llenarán de color y buen ambiente la noche”, destacó Viera.

El joven coloniense invitó a toda la gente de Colonia “a ser parte, a acompañar y a vivir esta nueva experiencia que, sin dudas, será hermosa”.

Las entradas están a la venta en Redtickets y boleterías de la plaza. “Ya se vendieron todas las entradas de la primera tanda que largamos y estamos por la segunda con un buen ritmo de ventas. Esperamos contar con un gran marco de público”, comentó.