La coqueta localidad de La Paz Colonia Piamontesa (CP) será escenario, el próximo 9 de mayo, de la quinta edición de Sabores de la Pequeña Europa, una fiesta gastronómica que apunta a revalorizar aspectos culturales y productivos de esa zona del departamento de Colonia.

La iniciativa, impulsada por Federico Long, tiene su origen en la idea de fomentar una identidad territorial asociada a la herencia europea del departamento de Colonia, particularmente visible en sus tradiciones culinarias. En diálogo con la diaria, Long destaca que la propuesta busca poner en valor “ese legado inmigrante que forma parte del paisaje cultural local y que muchas veces permanece disperso o naturalizado”.

En ese sentido, Sabores de la Pequeña Europa funciona como una “vidriera” de esa identidad, porque se trata de una feria “donde cada propuesta gastronómica dialoga con esa raíz europea, reforzando una marca que trasciende el evento” y que se proyecta también a través de su comunidad digital, valoró Long.

Ese anclaje territorial se combina con un componente comunitario, que en esta edición tendrá una expresión simbólica concreta: la construcción colectiva de una guirnalda de repasadores. La propuesta invita a los asistentes a llevar un repasador desde su casa para integrarlo a una instalación que se irá armando durante la jornada. “El repasador está muy asociado a la cocina y a la historia de los hogares. Esta guirnalda representa ese hilo conductor que une lo gastronómico con la comunidad”, explicó Long.

La actividad se desarrollará entre las 11.00 y las 19.00 en la plaza Doroteo García y contará con unos 40 puestos gastronómicos seleccionados “bajo criterios de coherencia con la propuesta”. Este año, además, no se cobraron costos de participación, lo que permitió ampliar la convocatoria sin perder el enfoque curatorial, comentó el organizador.

Al igual que en ediciones anteriores, el evento no se limita a la oferta gastronómica: también busca fortalecer redes locales. En esta oportunidad, por ejemplo, la escuela de tiempo completo de la zona participará con la venta de bebidas, integrando una dimensión social y educativa.

El crecimiento de la iniciativa también se refleja en su reconocimiento institucional: fue declarada de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Colonia.

Long destacó que el evento se apoya en “una comunidad digital consolidada” –la red Pequeña Europa supera los 14.000 seguidores– que amplifica su alcance y contribuye a posicionar la zona como destino turístico-gastronómica. “Esto tiene que ver con el desarrollo local: con generar vínculos entre productores, con atraer visitantes y con darle visibilidad a lo que se hace en la zona”, destacó.