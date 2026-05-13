La “demora” en el inicio de las obras del futuro edificio de la Universidad de la República en Colonia del Sacramento se instaló en el debate político departamental, luego de que dos de los principales referentes del Partido Nacional (PN) en ese departamento, el intendente Guillermo Rodríguez y el diputado Mario Colman, cuestionaran la falta de avances, mientras que el senador del Frente Amplio (FA), Nicolás Viera, atribuyera la situación a trámites pendientes de la Intendencia de Colonia.

El proceso para concretar la futura sede de la Universidad de la República en Colonia del Sacramento comenzó en 2024, cuando la Intendencia de Colonia inició negociaciones con el grupo Nogalim SA para adquirir parte del predio de la ex Sudamtex, ubicado junto al edificio de Colonia Shopping. Finalmente, en junio de 2025, la comuna concretó la compra del inmueble por 700.000 dólares, con el objetivo de donarlo a la Udelar para la instalación de la sede regional suroeste.

El área adquirida comprende unos 5.000 metros cuadrados y corresponde al sector donde funcionaba la antigua policlínica de la fábrica textil. En julio de ese año, la Junta Departamental autorizó la donación del predio a la casa de estudios, paso considerado clave para que la universidad pudiera avanzar en las obras de reacondicionamiento y construcción del nuevo campus universitario

En una entrevista realizada este martes por Radio del Oeste, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, aseguró que la administración departamental ya cumplió con los pasos centrales para concretar el proyecto y relativizó las observaciones jurídicas pendientes. “La compra del edificio ya la hizo el ex intendente Carlos Moreira antes de irse. El predio lo tienen, o sea, la voluntad de venir y empezar a ejecutar la obra, que es lo que a nosotros nos interesa”, afirmó.

Rodríguez señaló que, mientras no comiencen las obras, la Udelar continúa funcionando “en UTU” y también utilizando dos salones cedidos por la Intendencia dentro del campus municipal Alberto Supicci. Agregó que cuando la Dirección de Deportes se traslade al Frontón de Pelota Vasca “seguramente quedará un poco más de espacio”.

El jefe comunal sostuvo además que el gobierno departamental realizó un importante aporte para facilitar la instalación universitaria. “La gente de Colonia, el ciudadano del departamento de Colonia, le donó a la Udelar una infraestructura de 700 y pico mil dólares”, aunque resta culminar con la tramitación de la conexión de saneamiento”, algo que “es un tema muy menor”.

Consultado acerca de si sólo resta resolver ese aspecto para completar la firma definitiva, Rodríguez respondió: “Por supuesto”. Sin embargo, Rodríguez expresó que, según conversaciones mantenidas con autoridades universitarias, la obra no comenzaría durante este año. “Yo también sé, porque he estado reunido con la gente de Udelar, que no tienen previsto este año empezar nada, o sea, hasta el año que viene”, indicó.

Las declaraciones de Rodríguez se suman a los cuestionamientos planteados semanas atrás por el diputado nacionalista Mario Colman, quien advirtió por las demoras en el inicio de las obras del edificio universitario en la capital departamental.

En respuesta a esas afirmaciones del diputado nacionalista, el senador frenteamplista Nicolás Viera señaló en redes sociales que la responsabilidad del retraso corresponde a la Intendencia de Colonia. “Averiguando por tu preocupación sobre el inicio de las obras de UdelaR en Colonia, me encuentro con que la Intendencia no ha terminado los trámites de donación del predio”, escribió.

Viera agregó que “es lógico pensar que la Udelar no puede comenzar la obra si aún no posee el predio” y sugirió a Colman, “que está cerca del gobierno departamental”, consultar “por la demora del trámite”.