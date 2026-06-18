Diputado nacionalista por Colonia llamó a “poner luces largas” y priorizar “los desafíos sociales”

Mario Colman cuestionó que la agenda política quede absorbida por “polémicas coyunturales” mientras persisten “las preocupaciones reales de la población” que requieren respuestas de largo plazo.

El diputado nacionalista por Colonia Mario Colman reclamó esta semana en la Cámara de Representantes una mayor atención a “los desafíos” que enfrenta Uruguay y cuestionó que buena parte del debate político quede atrapado en “polémicas coyunturales y enfrentamientos circunstanciales”.

Durante una intervención en sala, el legislador sostuvo que “el tiempo colectivo que una sociedad dedica a pensar y construir su futuro es un recurso escaso”, por lo que consideró necesario generar espacios que permitan “discutir los grandes temas nacionales” más allá de la agenda inmediata.

“Necesitamos espacios donde podamos levantar la mirada, poner luces largas y preguntarnos qué país queremos construir en las próximas décadas”, expresó Colman.

El representante coloniense señaló que, mientras el debate público suele concentrarse en controversias del momento, continúan sin resolverse problemas que afectan a amplios sectores de la población. Entre ellos mencionó la pobreza infantil, las dificultades vinculadas a la salud mental —especialmente entre jóvenes y adolescentes—, los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial y la necesidad de alcanzar acuerdos duraderos en materia educativa.

Necesidad de acuerdos “de largo plazo”

Colman se preguntó dónde están los espacios de diálogo social sobre el desarrollo que Uruguay necesitará en las próximas décadas y reclamó acuerdos que permitan trascender los períodos de gobierno.

En ese sentido, afirmó que la democracia requiere debate y discrepancias, pero también la capacidad de abstraerse de la coyuntura para concentrarse en aquellas cuestiones que definirán el futuro del país. “No todo lo importante es urgente y no todo lo urgente es importante”, señaló.

El diputado aclaró que su planteo no implica cuestionar herramientas parlamentarias como las comisiones investigadoras o los mecanismos de control político, que consideró fundamentales para la transparencia y la calidad democrática. Sin embargo, entendió que el sistema político debe ser capaz de combinar esas tareas con instancias de reflexión estratégica sobre los principales desafíos del país.

Colman sostuvo que existe “una creciente demanda ciudadana para que la dirigencia política atienda las preocupaciones reales de la población y sea capaz de interpretar sus expectativas y proyectos de futuro”.

“Los países no fracasan únicamente por las decisiones equivocadas que toman; también fracasan por evitar discusiones importantes que nunca se animan a tener”, afirmó el legislador, quien convocó a todas las fuerzas políticas a construir acuerdos y reconocer que “ninguna posee por sí sola todas las respuestas”.