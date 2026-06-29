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Foto principal del artículo 'Un niño de 12 años murió tras recibir un disparo de otro menor que manipulaba el arma de su madre policía, en Rosario, Colonia' · Foto: Ignacio Dotti

Foto: Ignacio Dotti

Un niño de 12 años murió tras recibir un disparo de otro menor que manipulaba el arma de su madre policía, en Rosario, Colonia

Fue trasladado rápidamente a un sanatorio local donde falleció horas después; el hecho continúa siendo investigado por Policía de Colonia y Fiscalía de Rosario.

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En la tardecita del domingo, en la ciudad de Rosario, en el departamento de Colonia, un niño de 12 años falleció luego de recibir un disparo efectuado por otro menor, de 11 años, mientras ambos se encontraban solos en una vivienda, ubicada en la calle 25 de Agosto, entre Cerrito y Leopoldo Fuica.

Según la información a la que accedió la diaria con fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el niño de 11 años manipulaba un arma de fuego perteneciente a su madre, quien es funcionaria policial.

En circunstancias que aún siguen siendo investigadas, el arma se disparó e hirió gravemente al otro menor, que fue trasladada de urgencia a un sanatorio local, donde horas más tarde falleció.

Funcionarios policiales de la Jefatura de Policía de Colonia, al igual que la Fiscalía Letrada de Rosario continúan trabajando en la reconstrucción del hecho.

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