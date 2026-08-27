La mujer de la fila será proyectada en Colonia en un cine foro sobre las familias de personas privadas de libertad

La película, protagonizada por Natalia Oreiro y basada en una historia real, se exhibirá el 11 de setiembre en el Bastión del Carmen, con entrada libre.

La mujer de la fila, película dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por Natalia Oreiro, será proyectada el viernes 11 de setiembre a las 19.00 en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, en el marco de un cine foro abierto.

La actividad se realizará en el marco del Primer Encuentro Rioplatense de Familias de Personas Privadas de Libertad, que tendrá lugar en Colonia del Sacramento entre el 11 y 13 de setiembre y reunirá a familiares e integrantes de organizaciones de Uruguay y Argentina.

Desde Familias Presentes Uruguay, una de las organizaciones impulsoras, explicaron a la diaria que el cine foro busca aprovechar la llegada del encuentro a Colonia del Sacramento “para poner en discusión una realidad que suele permanecer en segundo plano: las consecuencias que la privación de libertad de una persona tiene sobre todo su entorno familiar”.

“Lo que buscamos es poner sobre la mesa una realidad de la que todavía se habla muy poco, que es que la pena la cumple una persona, pero las consecuencias atraviesan a toda la familia”, señaló una referente de Familias Presentes en Colonia. En ese sentido, recordaron que La mujer de la fila está basada en hechos reales y toma como inspiración la experiencia de Casamento, quien a partir de su propia historia fundó Acifad, una organización argentina que desde hace más de dos décadas trabaja con familiares de personas privadas de libertad.

Un encuentro sobre las familias de personas privadas de libertad

El cine foro será la primera actividad abierta al público de un encuentro que durante tres días reunirá en Colonia a organizaciones de familiares de personas privadas de libertad de Uruguay y Argentina.

El Primer Encuentro Rioplatense es organizado por Familias Presentes Uruguay y Acifad. Ambas organizaciones trabajan sobre las consecuencias del encarcelamiento en las familias, con especial atención a las mujeres, las infancias y las adolescencias.

“Las familias acompañan y sostienen los procesos de encarcelamiento”, explicó la referente de Familias Presentes, quien señaló que esa situación implica afrontar distintas consecuencias en la salud física y psicológica, en la vida cotidiana y también en la economía familiar.

Para sus organizadoras, la instancia también pretende contribuir a cambiar la mirada sobre el encarcelamiento: aunque la privación de libertad recaiga jurídicamente sobre una persona, sus efectos se extienden mucho más allá de los muros de la cárcel y alcanzan a sus vínculos más cercanos, señalaron.