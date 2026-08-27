Técnicos y profesionales de la industria láctea se reunirán en Nueva Helvecia

El 1° y el 2 de octubre, en Nueva Helvecia se llevará a cabo el 11° Congreso Internacional de la Industria Láctea, organizado por la Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería (Autel). El encuentro se desarrollará en el hotel Nirvana y reunirá a técnicos, profesionales, empresas e instituciones vinculadas con la cadena láctea, con una agenda que combina aspectos técnicos, productivos, comerciales y laborales.

El vicepresidente de Autel, Andrés Vaamonde, destacó, en diálogo con la diaria, que esta edición del congreso se plantea como un desafío por la amplitud de los temas y por el momento que atraviesa una actividad que, según señaló, se caracteriza por su dinamismo.

La agenda fue definida a partir de una consulta realizada entre los socios de la asociación para conocer cuáles eran los asuntos que despertaban mayor interés.

El programa incluye contenidos directamente vinculados con la elaboración de productos lácteos, como rendimiento quesero, quesos, dulce de leche, yogures, helados y otras tecnologías aplicadas a la industria. Pero también incorpora asuntos que exceden la dimensión estrictamente técnica, como el comercio internacional, las tendencias del mercado, la salud mental y los procesos de automatización.

La apertura estará a cargo de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, quien abordará el mercado internacional y los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea. También se analizarán otros procesos de integración comercial. La participación de Csukasi cobra especial relevancia para un sector cuya inserción internacional depende en buena medida de las condiciones de acceso a los mercados.

Durante la segunda jornada, la economista del Instituto Nacional de Lechería, Mercedes Baraibar, expondrá sobre las tendencias de consumo de lácteos en la región. La programación también incluye una charla sobre salud mental y trabajo y otra dedicada a los desafíos de la formación en tecnologías de automatización, a cargo del Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica (Caime) de UTU.

Para Vaamonde, incorporar estas cuestiones responde a una transformación de la propia industria. “Nuestra asociación lo que busca es eso, justamente”, señaló al explicar la amplitud de la convocatoria. Autel está integrada principalmente por técnicos en lechería –actualmente denominados “técnicos en industrias lácteas”–, pero también por ingenieros químicos, ingenieros alimentarios, veterinarios y otros profesionales vinculados al sector.

Un sector que cambia

El vicepresidente de Autel señaló que la industria atraviesa un momento marcado por el crecimiento de la productividad, tanto en la producción primaria como en los procesos industriales. En el campo, explicó, los avances tecnológicos y genéticos han permitido incrementar los niveles de producción de leche, aunque el clima continúa teniendo un peso determinante.

“De repente podemos pasar por este clima que se está viviendo, tan variado, de sequía a inundaciones, o de inundaciones a sequía, y a veces eso vuelve tan dinámico el sector”, planteó.

Esa variabilidad obliga a modificar con frecuencia decisiones y estrategias productivas. A la vez, en la industria aparecen nuevos desafíos asociados a la incorporación de tecnología y a la automatización de procesos, explicó. En ese escenario, Vaamonde considera que Uruguay “tiene una oportunidad vinculada a la calidad de sus productos”. “Yo creo que Uruguay debe competir en calidad de productos y no en cantidad, por el país chico que somos”, sostuvo.

El referente de Autel destacó la calidad de la producción nacional en una amplia variedad de rubros, desde quesos y yogures hasta helados, y señaló especialmente el papel que mantiene la quesería artesanal.

“Creo que se está en un buen momento”, resumió. Sin embargo, advirtió que Uruguay continúa siendo un tomador de precios en el mercado internacional y que la evolución de los valores de los lácteos está condicionada por las referencias internacionales, entre ellas los remates de Fonterra, una de las principales referencias mundiales para el sector.