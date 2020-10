El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó este miércoles que se diagnosticaron 65 casos nuevos de coronavirus, la cifra diaria más alta desde que el martes de la semana pasada (20 de octubre) se reportaron 64 positivos.

Nuevos casos diarios de coronavirus

La mayoría de los casos nuevos son de Montevideo (43) y Rivera (15). El Sinae especifica que “los casos se continúan presentado, principalmente, como brotes y contactos con casos confirmados”. En su comunicado diario menciona casos vinculados al INAU, a centros CAIF y el Ministerio de Relaciones Exteriores. También se refiere a “una institución deportiva”, en referencia al brote en Bella Vista, y una educativa.

“Ante la situación actual de la pandemia corresponde reiterar que hasta la fecha no existe pérdida de nexo epidemiológico”, tranquiliza.

Además, este miércoles volvió a subir el número de personas que están cursando la enfermedad hasta 445. Los casos activos de covid-19 habían llegado a su punto más alto la semana pasada, 465, y venían bajando, pero volvieron a subir.

Casos activos de coronavirus

También se confirmó un nuevo fallecimiento, el de una paciente de 77 años de Montevideo, con lo cual la cifra de muertes por coronavirus en Uruguay llega a 55.

A su vez, vuelve a reducirse el número de departamentos en los que hay casos activos. Este miércoles son 13: Montevideo (269), Rivera (99), Canelones (43), Artigas y Tacuarembó (8 cada uno), San José (6), Colonia (4) y Maldonado (3). Registran un único caso los departamentos de Flores, Florida, Paysandú, Río Negro y Soriano.

Las declaraciones de Salinas

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, advirtió más temprano este miércoles, tras una reunión con su par del Interior, Jorge Larrañaga, e intendentes en actividad y electos de los departamentos de la costa del Río de la Plata, que el país no está “igual que antes” respecto de la pandemia.

En concreto, el ministro llamó a llevar adelante un nuevo “pacto social”, en el que “estemos comprometidos para ver cómo manejamos este cambio, que implica un cambio de la civilización”.

“Hay limitaciones en la movilidad, cuarentena en muchos países, toques de queda que han generado respuestas de la sociedad que se dan a reacciones que no se desean. No queremos llegar a ese tipo de medidas, sino generar un pacto con la sociedad de que estamos para cuidarnos, para mantener un estatus, porque si se cae el estatus sanitario es como un dominó. Se caen otras zonas y la población no quiere eso. Tenemos que ir a un nuevo pacto social donde digamos 'estas son las reglas que nos vamos a dar los uruguayos'”, sostuvo el ministro.

Salinas agregó que ha habido un “afloje” y que si bien “las cosas están bajo control aún hoy, no queremos llegar a perder ese hilo epidemiológico y precisamos que la gente se ponga las pilas, y si estamos diciendo las cosas no es por capricho, es por evidencia científica”.

El jerarca dijo que existe un “cambio” en “tendencia y en los números”: “No es ser alarmista, es ser realista. Tenemos que ser todo lo reactivos y constructivos para mantener ese estatus con esa cantidad de pacientes y esta cantidad de positivos sobre test realizados”.

La situación, sostuvo, es “distinta a la de un mes atrás”, ya que hay más casos. “Los números son números, y el ciudadano medio se da cuenta”, expresó. Por otra parte, Salinas destacó que el país no está “igual que antes”. “No tenemos la misma cantidad de casos, tenemos más”.

“Entendemos que tenemos que ir paso a paso, superando dificultades. Hoy tenemos un fin de semana con Halloween, que se ha transformado en un mecanismo de juntarse, tenemos el 2 de noviembre, que la gente va a los cementerios y hay algún culto, y una situación sanitaria distinta a la de un mes atrás, y ese es el punto”, explicó.

La Policía intervendrá en fiestas clandestinas

Por su parte, Larrañaga anunció que la Policía continuará con la detección de fiestas clandestinas, especialmente este fin de semana, debido a la celebración de Halloween.

Larrañaga resaltó la importancia de evitar que se concreten las fiestas, y “en caso de que se hagan, que haya una presencia [policial]”. “Estamos trabajando con Fiscalía en todos los departamentos. Tenemos que agradecerle al fiscal de Corte, que está proveyendo a los fiscales en cada departamento para que el Ejecutivo, Interior, Ministerio de Salud Pública, gobiernos departamentales, con instrumentos del aparato judicial para tener acciones tendientes a precaver aglomeraciones”, sostuvo el ministro.

Por su parte, la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que en la conversación se habló de “protocolizar más cosas”, ya que “el camino no nos parecía que fuera prohibir”. La futura jerarca destacó el “papel solidario” de la comuna en la pandemia y pidió a quienes se trasladan en el transporte público que usen tapabocas.

En tanto, el intendente electo de Maldonado sostuvo que se les sugirió a los ministros sanciones para quienes violen la cuarentena. “Está claro qué hay muchos extranjeros que van a venir y son muchos miles: 40.000 o 50.000”, dijo. Además, advirtió que “más de 80% de los uruguayos van a estar en la costa este verano”.

A su vez, el reelecto intendente de Canelones, Yamandú Orsi, señaló: “Si no logramos hacer que los números se frenen, no sé si podemos estar hablando con tranquilidad”.