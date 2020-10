El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, advirtió hoy tras una reunión con su par de Interior, Jorge Larrañaga, e intendentes en actividad y electos de los departamentos de la costa del Río de la Plata, que el país no está “igual que antes” respecto a la pandemia, y vaticinó un posible récord de contagios para esta jornada.

En concreto, el ministro llamó a llevar adelante un nuevo “pacto social”, en el que “estemos comprometidos para ver cómo manejamos este cambio, que implica un cambio de la civilización”.

“Hay limitaciones en la movilidad, cuarentena en muchos países, toque de queda que han generado respuestas de la sociedad que se dan a reacciones que no se desean. No queremos llegar a ese tipo de medidas, si no generar un pacto con la sociedad que estamos para cuidarnos, para mantener un status, porque si se cae el status sanitario es como un dominó. Se caen otras zonas y la población no quiere eso. Tenemos que ir a un nuevo pacto social donde digamos estas son las reglas que nos vamos a dar los uruguayos”, sostuvo el ministro.

Salinas agregó que ha habido un “afloje” y que si bien “las cosas están bajo control aún hoy, no queremos llegar a perder ese hilo epidemiológico y precisamos que la gente se ponga las pilas y si estamos diciendo las cosas no es por capricho, es por evidencia científica”.

El jerarca anunció que es posible que hoy haya un nuevo récord de casos (el pico fue de 64 el pasado 20 de octubre), y dijo que existe un “cambio” en “tendencia y en los números”: “no es ser alarmista, es ser realista. Tenemos que ser todo lo reactivos y constructivos para mantener ese estatus con esa cantidad de pacientes y esta cantidad de positivos sobre test realizados”.

La situación, sostuvo, es “distinta a la de un mes atrás”, ya que hay más casos. “Los números son números y el ciudadano medio se da cuenta”, expresó. Por otra parte, Salinas destacó que el país no está “igual que antes”. “No tenemos la misma cantidad de casos, tenemos más”.

“Entendemos que tenemos que ir paso a paso superando dificultades. Hoy tenemos un fin de semana con Halloween que se ha transformado en un mecanismo de juntarse, tenemos el 2 de noviembre que la gente va a los cementerios y hay algún culto y una situación sanitaria distinta a la de un mes atrás y ese es el punto”, explicó.

La policía intervendrá en fiestas clandestinas

Por su parte, Larrañaga anunció que la Policía continuará con la detección de fiestas clandestinas, especialmente este fin de semana, debido a la celebración de Halloween.

Larrañaga resaltó la importancia de evitar que se concreten las fiestas, y “en caso que se hagan, que haya una presencia [policial]”. “Estamos trabajando con Fiscalía en todos los departamentos. Tenemos que agradecerle al fiscal de Corte, que está proveyendo a los fiscales en cada departamento para que el Ejecutivo, Interior, MSP, gobiernos departamentales, con instrumentos del aparato judicial podamos tener acciones tendientes a precaver aglomeraciones”, sostuvo el ministro.

Por su parte, la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que en la conversación se habló de “protocolizar más cosas” ya que “el camino no nos parecía que fuera prohibir”. La futura jerarca destacó el “papel solidario” de la comuna en la pandemia y pidió a quienes se trasladan en el transporte público que usen el tapabocas.

En tanto, el intendente electo de Maldonado sostuvo que se les sugirió a los ministros sanciones para quienes violen la cuarentena. “Está claro qué hay muchos extranjeros que van a venir y son muchos miles: 40.000 o 50.000”, además advirtió que “más del 80% de los uruguayos van a estar en la costa este verano”.

A su vez, el reelecto intendente de Canelones, Yamandú Orsi, señaló: “si no logramos hacer que los números se frenen no sé si podemos estar hablando con tranquilidad”.