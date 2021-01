Si bien estudios como los de la Usina de Percepción Ciudadana confirman que casi la mitad de la población no está dispuesta a vacunarse contra la covid-19, no son pocos los que esperan con ansias la inoculación, y sus reclamos desatan el debate sobre qué tipo de población debe ser prioritaria a la hora de recibir la vacuna.

Así, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), en una carta enviada al presidente Luis Lacalle Pou, dejó en claro que le interesa estar al principio de la fila. “Ante la próxima llegada de las vacunas, solicitamos que el Poder Judicial sea incluido en el plan de vacunación en sus primeras etapas, entendiendo que el servicio de Justicia es imprescindible para el funcionamiento democrático”, dice la carta, firmada por el secretario general del gremio, Pablo Elizalde Trinidad.

Según los funcionarios, dicha inclusión, sumada a las “burbujas de contención” que se le está proponiendo a la Suprema Corte de Justicia como mecanismo de trabajo, “permitirá que a pesar de la existencia de casos positivos en las oficinas jurisdiccionales, el servicio de justicia llegue a todas las personas en todo el territorio nacional, de la mejor manera en estas circunstancias de emergencia sanitaria”.

Esto porque, aseguran los funcionarios, el Poder Judicial ha debido cerrar, como consecuencia de cuarentenas, algunas sedes jurisdiccionales y administrativas, “con la obvia y no deseada recarga de trabajo al resto de las Sedes, ya que la población no puede ni debe estar sin servicio de justicia”. A su vez, el gremio sostiene que “resulta muy difícil poner en práctica el teletrabajo para la mayoría de los trabajadores judiciales”. “La tarea jurisdiccional es esencialmente presencial, atendiendo a los usuarios en forma directa tanto en las oficinas como en” sus propios domicilios.

El reclamo de los funcionarios judiciales, no obstante, hasta ahora no es acompañado por otros gremios cercanos al área judicial. Cristina Cabrera, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, sostuvo que dicha organización se encuentra de receso hasta febrero y hasta el momento no ha analizado ese tipo de planteo.

En cambio, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, admitió que el tema fue conversado “sin mucha profundidad” en dicho gremio e incluso algunos de sus compañeros tienen la misma postura que la AFJU, pero tampoco existe una postura institucional aún: “Lo decidiremos en base a algunos datos científicos, para luego ver si corresponde pedirlo o no. Sí es cierto que estamos en contacto con personas todo el tiempo, pero hay que ver si ese riesgo amerita el reclamo, y también ver cómo está hecho el plan de vacunación”.