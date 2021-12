No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“Nos vamos adaptando tanto a la pandemia como la pandemia nos va exigiendo”. La frase es del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que con su equipo afina este martes la redacción de una ordenanza que modificará directrices de cuarentenas y testeos. Las vacunas contra la covid-19 cambiaron el escenario de la enfermedad y más en un país como Uruguay, en donde 78% de la población ha recibido la primera dosis, 75% la segunda y 42% la tercera. “No se puede seguir todo como cuando no existían las vacunas”; esa es la lógica con la que trabaja el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Hisopados

Se continuará testeando desde el inicio, sólo que se reafirma que el test que corresponde hacerle primero a una persona que tenga síntomas o que haya tenido contacto estrecho con una persona con covid-19 es el de antígenos, no el de PCR, y que si el de antígenos diera negativo, no se le debe hacer el de PCR simultáneamente, sino en un lapso de 48 horas. Fuentes del MSP expresaron este martes, en un desayuno de trabajo con la prensa, que hacer los dos hisopados a la vez incrementa los costos y reafirmaron que la sensibilidad de los test de antígenos es apenas levemente menor que la del PCR.

Otro de los cambios que introducirá la ordenanza es la supresión del test que se le hacía a toda persona que fuera a internarse en una institución de salud: ese requisito a partir de ahora sólo correrá para quienes tengan síntomas respiratorios o para quienes vayan a recibir anestesia general, por el riesgo de contagio en la maniobra que involucra las vías respiratorias.

Cuarentenas

Para quienes tienen síntomas no cambiará la situación: deben hacerse un test de antígenos el primer día. Si el resultado es positivo, va a cuarentena; si es negativo, entre el quinto y el séptimo día tienen que hacerse el test de PCR. Esa misma indicación corresponde a los asintomáticos que no están vacunados y tuvieron contacto estrecho con una persona con covid-19.

Los cambios en las cuarentenas serán para quienes sí están vacunados. Quienes mantuvieron contacto estrecho con alguien con covid-19, no tienen síntomas y cuentan con la vacunación completa –es decir, recibieron las dos dosis y transcurrieron 14 días (y menos de 180) antes de haber recibido la segunda– se tienen que hacer el test de antígenos inmediato. Si les da positivo, deben hacer aislamiento, por ser un caso confirmado, pero si les da negativo, y este es el cambio, no es necesario que hagan cuarentena, aunque sí el test de PCR dentro de los cinco a siete días siguientes.

El mayor cambio se dará para quienes tienen las tres dosis: si no tienen síntomas, aunque hayan mantenido un contacto estrecho con alguien con covid-19, no deben hacerse el test del primer ni del séptimo día, y tampoco tienen que hacer cuarentena. Esto no corre para quienes forman parte de una comunidad cerrada, como puede ser un centro de larga estadía o de reclusión, así como para determinados ámbitos laborales. Allí, se evalúa en función del cumplimiento del lugar de los protocolos, por ejemplo, la ventilación.

Los cambios entrarán en vigencia a partir del momento en que las autoridades terminen de firmar la ordenanza, algo que se supone que ocurrirá este martes. Advierten, desde ya, que aumentará la positividad, porque descenderá la cantidad de test que se hacen diariamente, que rondan los 9.000.

Las autoridades no descartan que la variante ómicron esté circulando ya en el país, aunque por el momento no se ha detectado en los análisis de secuenciación genómica de las muestras analizadas de personas que llegan del exterior y de quienes están internados con infecciones respiratorias agudas graves.

Vacunación

Las autoridades trabajan para que la vacunación a menores de 11 años comience en la segunda quincena de enero; la agenda se abrirá al mismo tiempo para todos quienes estén dentro del rango etario y todavía resta definir si será a partir de los seis o de los cinco años.

Este miércoles se evaluará, además, si ampliar la tercera dosis de Pfizer para quienes tienen entre 18 y 59 años; hasta ahora la pueden recibir personas de esa edad con comorbilidades y las mayores de 60 años.