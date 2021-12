No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que la variante ómicron del coronavirus fue oficialmente detectada en 77 países, pero es probable que esté presente en muchos más, ya que “se está expandiendo a un ritmo que no habíamos visto en ninguna de las cepas anteriores”, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Probablemente ya está en la mayoría de los países, incluso en los que aún no ha sido detectada”, dijo en una rueda de prensa en Ginebra y repitió su preocupación porque gran parte de los gobiernos eliminaron algunas de las medidas de restricción y cuidado que regían hasta hace poco tiempo.

“La gente está considerando que la variante ómicron está asociada a casos menos graves, pero ya hemos aprendido antes que subestimar este virus es peligroso”, aseguró el jerarca. “Incluso si la ómicron causa menos casos graves, un fuerte aumento de los contagios puede nuevamente hacer colapsar sistemas sanitarios no suficientemente preparados”, agregó.

Tedros insistió en que “las vacunas por sí solas no van a sacar a ningún país de esta crisis”. Los expertos entienden que las vacunas sólo pueden proteger de los casos más graves y de las muertes, pero la transmisión del coronavirus debe enfrentarse con medidas no farmacológicas como el uso de mascarillas, la no aglomeración, la buena ventilación y la correcta higiene de manos.

Esta conferencia respalda lo que ya había advertido la organización tras una reunión técnica la semana pasada: “[Ómicron] Se está extendiendo más rápido que la variante delta en Sudáfrica, donde la circulación de delta era baja, pero también parece extenderse más rápidamente en otros países donde la incidencia de delta es alta, como Reino Unido”, informaron los especialistas de la OMS, al tiempo que subrayaron que “con los datos disponibles actualmente, es probable que ómicron supere a la variante delta [en aquellos lugares] donde ya ocurre la transmisión comunitaria”.

¿Qué tan grave es la nueva variante ómicron?

Los investigadores aún siguen estudiando el impacto de ómicron en las personas, pero en la mayoría de los casos los síntomas fueron leves. Sin embargo, si evade la inmunidad que traen las vacunas, más personas se seguirán contagiando y eso puede saturar los sistemas de salud.

Un nuevo estudio divulgado el lunes por la Universidad de Oxford concluye, al igual que otros, que ni la vacuna de AstraZeneca ni la de Pfizer y Biontech protegen a las personas tan bien contra la variante ómicron.“Nuestros hallazgos muestran que la efectividad de la vacuna contra la enfermedad sintomática con la variante ómicron es significativamente menor que con la variante delta”, afirman los investigadores.

Un estudio sudafricano asegura que dos dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus ofrecen 70% de protección para evitar hospitalizaciones a raíz de ómicron en comparación con no tener ninguna dosis. Sin embargo, la protección contra la variante delta era de 93% con las dos dosis.

Este martes, la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, habló ante la cámara baja de Reino Unido sobre los casos en su país, que fue el primero en detectar la variante. Según indicó, los pacientes infectados con ómicron tienen síntomas leves, especialmente las personas vacunadas: “En cuanto a las hospitalizaciones, entre 88% y 90% [de los pacientes] no están vacunados”, indicó.