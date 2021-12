La nueva variante del SARS-CoV-2 que causa preocupación, ómicron, que se reportó inicialmente en Sudáfrica, ya fue identificada en la región pero todavía no se ha hallado en Uruguay, confirmó esta tarde el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. “Estamos secuenciando genómicamente, por el momento no ha ingresado al país”, afirmó en rueda de prensa. “Lo natural es que vaya a ingresar”, sostuvo el ministro. Consultado respecto de si hay que naturalizar la llegada de variantes, respondió que sí, y señaló que, al mutar, el virus “capaz que termina ‘degradándose’”, como “lo hacen los parásitos en esa relación de hospedero-huésped; en este caso capaz que el virus se adapta para coexistir con el ser humano, pero es una hipótesis”, aclaró, y también barajó el otro extremo de las posibilidades, en el que “empeora para el hombre”.

“Creo que acá no hay que precipitarse, ni no preocuparse, sino que hay que ocuparse, hay que secuenciar, hay que detectar, no hacer caso omiso. Hay que estar atentos y darse la tercera dosis”, recomendó.

Al respecto, señaló que hay 180.000 personas que recibieron las dos vacunas de Sinovac pero no se han dado la dosis de Pfizer de refuerzo. “Exhortamos a que lo hagan en función de los resultados que ha dado. No hay ninguna duda de que la tercera dosis evitó que la variante delta generara un brote, y con la ómicron, que a su vez es más contagiosa pero aparentemente no sería tan letal como las anteriores, deseamos que tengamos un comportamiento desde el punto de vista epidemiológico similar al ingreso de delta, que no generó repercusiones en internaciones, internaciones en CTI ni muertes. Desde hace varios meses que Uruguay goza de un estatus que es reconocido internacionalmente”, destacó.

Salinas fue consultado acerca de si estamos en una situación de endemia -estado que se da cuando una enfermedad prevalece de manera habitual o constante en un área geográfica-, como él había señalado a mediados de octubre. El ministro respondió asumiendo la crítica que recibió de Rafael Radi, excoordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), quien expresó pocos días después que se seguía en etapa de epidemia aunque se estuviera transitando hacia una etapa de endemia, en la que se dará una estabilización definitiva de los casos sin tener medidas de control. “Ya lo puso Radi en pausa, dijo que no quería polemizar pero quizás tenía un matiz de que era endemoepidémica. Yo dije ‘endemia’ porque realmente estaban muy bajos los casos; a lo que me refería era a una circulación comunitaria viral baja, como la gripe; normalmente hay un reservorio y cada tanto hay un pico epidémico que puede ocurrir, y eso puede ocurrir en algún momento”, aclaró.

Ante el ingreso de turistas, Salinas dijo que apela a la “actitud personal”, como usar tapabocas y el resto de las disposiciones recomendadas, si se mantienen intercambios con personas “fuera de sus esquemas familiares” o “de otros países”. Acotó que el hecho de solicitar a los turistas que estén vacunados y presenten un diagnóstico de SARS-CoV-2 por PCR negativo “es un turismo que da garantías”. Con respecto a la vacunación de turistas, dijo que ya hay personas anotadas, aunque desconocía la cantidad. “No es una política específica de salud pública, es un servicio al turista; tampoco es un turismo vacunal, pero sin lugar a dudas contribuye a que el uruguayo subsidiariamente esté mejor protegido”, expresó.

Nada que hacerle

El ministro habló con la prensa al salir de la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, adonde había sido convocado para dar explicaciones sobre la tardanza en la vacunación contra la covid-19 que habían planteado integrantes del hogar Sarandí, de Colonia Valdense, en la sesión del 10 de noviembre. En este hogar, que aloja a personas con discapacidades, ocurrió en abril de 2021 un brote de covid-19 que provocó la muerte de cinco usuarios y una funcionaria.

“Lamentamos el desenlace, pero el plan de vacunación tenía ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de vacunas y al orden en que se iba vacunando, en ese momento se estaba vacunando establecimientos de larga estadía de personas mayores”, alegó Salinas. Dijo que el MSP también respondió a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que se había expresado sobre el caso a raíz de la denuncia presentada por familiares y funcionarios del hogar. Sobre la INDDHH, Salinas expresó: “Tomamos sus recomendaciones, las hicimos nuestras, se dio la tercera vacuna e incluimos a estos hogares de discapacitados para futuros planes”.