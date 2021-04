El senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, habló sobre la situación actual que atraviesa el país, con un aumento creciente de contagios y fallecimientos por covid-19. “Indudablemente la pandemia nos ha pegado en las últimas semanas como no nos había pegado en todo el año pasado, y eso nos genera a todos preocupación”, dijo, pero agregó que a su entender “las autoridades sanitarias han actuado muy bien desde el principio y han hecho lo que debían hacer”.

Según afirmó el senador, lo que “no está a la vuelta de la esquina, como algunos lo quieren hacer ver, es el colapso del sistema. Las autoridades están en control de la situación, haciendo grandes esfuerzos que requieren el apoyo de todos nosotros, que la responsabilidad de los uruguayos se haga efectiva y que asuman que de esta situación se sale si todos cumplimos lo que sabemos que tenemos que hacer desde hace más de un año”.

Con respecto a que el gobierno tome nuevas medidas para controlar la situación, Manini Ríos dijo que “en la tapa del libro está que no se pueden adoptar medidas que no se puedan controlar efectivamente. Si adoptamos una medida tipo toque de queda, que no estoy diciendo que la hayan propuesto con todas las letras... Pero si se piensa en algo similar a lo que se hizo en otros países de prohibir salir de las casas en determinados horarios, sabemos que es incontrolable y eso termina en algún enfrentamiento con las fuerzas de seguridad”.

Para el líder de CA, “lo fundamental es apelar a la responsabilidad de la gente”, pero de todas formas apuntó que “se puede tomar medidas adicionales: restricciones de horarios, cerrar boliches y restaurantes. Tal vez son medidas que se puedan llegar a tomar si la cosa no cambia”.

Agregó, no obstante, que no le consta “que a partir de ahí se estén generando los contagios; el aumento no está porque se vaya a los restaurantes, que muchas veces son los que respetan aforos y medidas de higiene, no está claro que sea de ahí que vienen los contagios. Más allá de alguna medida de este tipo, de cerrar un poco más la canilla de horarios, no creo que sea conveniente”.

Para el senador, “hay que apelar a la concientización, hacerles sentir a los que violan las medidas, a los que se aglomeran, hacerles sentir el rechazo; en algún momento se va a llegar a eso y cada vez más gente está siendo sensibilizada con el tema”.

En particular, con respecto a la actuación del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que pertenece a CA, opinó que ha actuado “con gran seriedad desde el primer día”: “Lo respaldamos porque sabemos que está haciendo todo lo posible para salir de esta situación lo antes posible. Siempre hay algún oportunista, algo inevitable en la política”, añadió en relación al pedido de renuncia de Salinas que planteó el diputado del Frente Amplio Felipe Carballo.