“Es totalmente insuficiente” continuar hasta el 6 de junio las medidas vigentes para paliar el avance de la pandemia, como resolvió este jueves Presidencia, consideró la diputada y exsubsecretaria del Ministerio de Salud Pública Cristina Lustemberg, que integra la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la cámara baja. La legisladora reivindicó la necesidad planteada por la oposición desde el inicio de la pandemia de adoptar medidas radicales de restricción de la movilidad, en la misma línea de lo planteado por los asesores del Frente Amplio (FA) en materia de salud en una carta que enviaron al presidente de la fuerza política.

El exsubsecretario de Salud y actual asesor del FA Miguel Fernández Galeano opinó que es “imprescindible” extender las medidas, pero insuficiente. “Sería absolutamente inconveniente, y no hago demagogia, abrir la educación, pero hay que hacer que la educación no siga siendo lo único cerrado; hay que cerrar todo. No está mal no abrir educación, pero está bien, de verdad, si se hace todo”, reflexionó en diálogo con la diaria.

El médico también destacó que el documento del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) con recomendaciones para combatir la pandemia, del 7 de febrero, “indica que se debería cerrar las escuelas en caso de llegar a un nivel de transmisión TC4, y eso se hizo”, señaló, pero destacó que en contrapartida “no se cerraron los boliches, los shoppings, los comercios, y la actividad privada siguió funcionando, sin eliminar todo lo que no sea presencial y subsidiando a la gente”. En su opinión, el gobierno hizo una lectura “selectiva” del contenido y “eligió lo que le servía”.

Lustemberg afirmó que es necesario “tomar medidas de confinamiento a corto plazo”, en el entendido de que “la estrategia actual no está funcionando”. “Los números lo evidencian. Nadie dice que sea fácil, pero la alternativa que uno ve es bajar rápidamente la movilidad para que la vacunación pueda tener el impacto adecuado”, apuntó. La pediatra hizo referencia a los alarmantes datos del miércoles, cuando Uruguay superó las 4.000 muertes por la covid-19.

“En política hay que saber retroceder en algunas decisiones cuando está en peligro la salud. El paquete de medidas hoy es insuficiente y no está teniendo el impacto necesario”, insistió Lustemberg, e indicó, en cuanto a las medidas propuestas por los asesores del FA, que no se está hablando de “períodos de confinamiento largo, con el desgaste que eso tiene”, sino de “una estrategia de eliminación por tiempo corto y con un Estado mucho más presente, porque no nos podemos acostumbrar a las cifras que hoy tenemos”.

La diputada Lucía Etcheverry, que también integra la Comisión de Salud, coincidió con sus correligionarios en que la situación actual es “preocupante” y es “imprescindible” ir por más medidas de reducción de la movilidad. “Sin dudas se necesitan medidas económicas. Hay una situación crítica y todas las prestaciones que han estado en juego han sido insuficientes, son tardías, además”, agregó. Para Etcheverry, dado que las medidas vigentes “no dieron resultado”, lo “lógico sería cambiar de medidas”.

Por su parte, el senador Mario Bergara escribió en su cuenta de Twitter que es “momento” de que el gobierno siga las “indicaciones” del GACH. “El agradecimiento y el elogio al GACH son claros. Ahora es momento de seguir sus indicaciones”, afirmó.