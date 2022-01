En una rueda de prensa, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció la concreción de la página web que permite el registro de todos los trabajadores que sean covid-19 positivo. De esta forma, se solucionaría el atraso del ingreso y cobro de las certificaciones médicas, denunciado por representantes del PIT-CNT y de los trabajadores del Banco de Previsión Social (BPS). Salinas apuntó que esta medida sirve para “agilizar” en ese sentido, además de que “descomprime” el primer nivel de atención, que también se ha visto afectado ante el aumento de casos con el virus.

En concreto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, explicó a la prensa que el trabajador que haya dado positivo podrá ingresar a la página web del Ministerio de Salud Pública (MSP), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) o del BPS y allí pedir la certificación y, por ende, el subsidio por enfermedad. Días atrás, había anunciado a la diaria que el proceso se debe hacer “independientemente de que luego la certificación médica aparezca”, en consecuencia de las “demoras, porque el sistema de salud está muy exigido a nivel primario”.

Los datos ingresados serán verificados con los que posee el MSP. De concordar, se brinda el certificado y la licencia por enfermedad; según explicó Salinas, los días otorgados dependerán de las dosis de vacunas que la persona haya recibido, en correspondencia con las nuevas disposiciones implementadas por el MSP sobre los tiempos de aislamiento.

Asimismo, se trata de una medida “extraordinaria”. Salinas especificó que por el momento, estará vigente por 30 días y dependerá de la situación epidemiológica del país si se extiende o no, prorrogando mes a mes. Mieres señaló que la licencia arranca el día que la persona recibió el resultado positivo o el día en que dejó de ir a trabajar. Este último punto fue uno de los solicitados al ministro de Trabajo por el PIT-CNT y los trabajadores del BPS en una reunión llevada a cabo este martes.

En diálogo con la diaria, Ramón Ruiz, director del BPS por los trabajadores, opinó que “es un avance importante pero no resuelve todas las situaciones, porque esta plataforma está pensada sólo para quienes dan positivo”. Según contó, en la reunión con el MTSS les dijeron que el MSP no tiene registro de las personas que dan negativo y que por ello “no es posible” agregar a esta población.

“Nosotros sabemos que hay una cantidad importante de trabajadores a los que no les dio positivo el test pero tuvieron que certificarse”, señaló. “Si no me dio positivo y yo ya avisé al prestador de salud, esos trabajadores se van a tener que certificar a través del prestador. Suponemos que los próximos días habrá menos tiempo de espera para obtener el certificado por el método tradicional y allí comunicarle al BPS. Pero hay atrasos. Hay gente que ya se reintegró y el certificado todavía no está ingresado”, consideró Ruiz. Aun así, afirmó que espera que “con las medidas del MSP para descomprimir la cantidad de trabajo empiecen a fluir más rápidamente”.