A partir de la sobrecarga en los prestadores de salud por el aumento de casos de covid-19, se desencadenaron dificultades en el ingreso y pago de las certificaciones médicas causadas por el virus. En ese marco, la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS) y el PIT-CNT solicitó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, una reunión para “escuchar de primera mano cuál fue la solución que encontró el Poder Ejecutivo al tema”, según explicó a la diaria Ramón Ruiz, director del BPS por los trabajadores.

El encuentro se llevó a cabo este martes. En diálogo con la diaria, Mieres aseguró que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se está “en el punto final” de la presentación de un decreto que establece un “mecanismo extraordinario, por un tiempo limitado, que permita que el trabajador que manifieste su voluntad de certificación porque tiene un diagnóstico positivo por vía de test la solicite y, chequeado esto con los registros de salud pública, el BPS le pueda dar el alta”, dijo.

Este proceso se llevaría a cabo, según el ministro, “independientemente de que luego la certificación médica aparezca”, debido a que “hoy estamos teniendo demoras porque el sistema de salud está muy exigido a nivel primario”.

En conversación con la diaria, Martín Pereira, secretario de Seguridad Social del PIT-CNT, explicó que la medida se implementará mediante una página web, a la que el trabajador deberá ingresar luego de tener el resultado positivo.

Desde la delegación sindical realizaron dos agregados a lo planteado por la cartera: por un lado, que la cobertura sea desde el primer día no trabajado y no desde el día en que la persona recibe el resultado positivo, debido a los atrasos en brindar los resultados; y por otro lado, agregar a quienes dan negativo pero estuvieron en aislamiento previo al test, quienes “tienen que seguir la certificación habitual [por los días no trabajados], y eso puede llevar algunas demoras”.

Pereira manifestó que “los que dan positivo tienen la posibilidad de asegurarse el cobro en tiempo y forma luego de ingresar en la web, pero [los casos de] los negativos todavía hay que seguirlos trabajando”.

De todas formas, consideró que la instancia con el MTSS fue un intercambio “bueno” y que las modificaciones planteadas fueron vistas con “buenos ojos” por parte de Mieres. Según Pereira, el primer cambio requiere una “coordinación con el BPS” para implementarlo y “cruzar datos”.

Ruiz especificó que el atraso en la presentación de las certificaciones médicas se empezó a percibir en los primeros días de enero. Hasta febrero no habrá una sistematización de cuántos trabajadores se certificaron por covid-19, pero el director del BPS dijo: “Creo que la cantidad va a aumentar en forma significativa y seguramente serán varias decenas de miles”.

En pos de que se encuentre una solución “rápida, sencilla, de fácil aplicación y sin costo”, desde el Equipo de Representación de los Trabajadores se proponía algo similar a lo establecido por el MTSS: como “las empresas ya tienen la comunicación directa con el BPS y saben quiénes fueron los funcionarios que trabajan para la empresa que avisaron que tenían la enfermedad, las empresas pueden informarle al BPS que los trabajadores faltaron por este motivo”, explicó Ruiz. A partir de ahí, “si el BPS tuviera que hacer algún cruce de información con la aplicación Coronavirus Uy, lo haría”.

Para Ruiz “lo antes posible que se resuelva, mejor”, ya que la falta de una medida impacta en que “los trabajadores no cobrarán en tiempo y forma el subsidio, porque si se siguen atrasando las certificaciones médicas, va a haber un cuello de botella en el BPS para la liquidación de los subsidios y ya no en el prestador”.

Sin perjuicio de ello, otro de los puntos que le preocupa es que los trabajadores que se certifican “a priori ya saben que van a perder 10% de su salario, porque los tres primeros días el BPS no los paga”. En consecuencia, para quienes cursen covid-19 y se certifiquen por esa razón, pretenden que “se les reconozca el pago del subsidio desde el primer día”, reclamo que aún no ha tenido una respuesta favorable por parte del gobierno.