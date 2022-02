La Comisión Nacional Asesora en Vacaciones (CNAV) desmintió haber recomendado que la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus pase a ser parte del esquema básico de vacunación. Según explicó a la diaria Victoria Frantchez, infectóloga e integrante de la CNAV “lo claro en este momento es que tres dosis es lo necesario para prolongar la inmunidad y proteger de una enfermedad grave y de la muerte a mayores de 18 años”.

Frantchez indicó que la recomendación fue difundir publicidad sobre la tercera dosis y seguir haciendo campaña para que las personas mayores de 18 años tengan también la vacuna de refuerzo, pero no se exhortó a incluir una dosis más, para toda la población, en el esquema básico de vacunas. Según la infectóloga, “tomar la decisión sobre el esquema final de vacunación es algo que va a demorar años. No sabemos si lo más efectivo en un tiempo para personas entre 18 y 50 años será o no una cuarta dosis y no sólo tres, hay que esperar”.

Este jueves El Observador publicó que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había brindado esa información, pero según aclaró a la diaria el ministro se trató de un error. El jerarca puntualizó que “la covid-19 no es una gripe, por lo cual aún se está construyendo el conocimiento” y agregó que el MSP “tomó entera la resolución de la última reunión de la comisión”, que inmediatamente fue aprobada por la cartera. Incluso, reflexionó que a esta altura de la pandemia, “hablar de un esquema obligatorio ya quedó en desuso e importa más acatar las exhortaciones en cuanto a las dosis de refuerzo, dependiendo de la evolución de la situación”.

Si bien no se descartan futuros cambios, según la evolución de la situación sanitaria del país y el futuro comportamiento del virus, hasta el momento lo que se recomendó por la CNAV y se aprobó por el MSP es, además de que los mayores de 18 años completen con la tercera dosis o inicien su esquema de vacunación, se incorpore una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a determinados grupos que son: personas mayores de 70 años, también para mayores de 50 años con comorbilidades, personas con síndrome de down y los residentes en establecimientos de larga estadía.

Quienes hoy están ingresando a los hospitales con un cuadro moderado o grave, son personas mayores de 70 años, pacientes con muchas comorbilidades, pacientes inmunodeprimidos, quienes no cuentan con vacunas o están parcialmente vacunados, es decir, con dos dosis y más de 180 días desde la última, detalló Frantchez y aclaró que “también por esto continúa la insistencia de la tercera dosis”.

En cuanto a las experiencias en las que se basa la CNAV para sugerir las dosis, Frantchez dijo que, en este momento, tres dosis se aplican en casi todo el mundo, pero la cuarta es algo más acotado, en países como Israel, Chile y algunos territorios europeos, además de que ya está avalado por la Organización Mundial de la Salud, pero para determinados grupos.