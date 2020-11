Para algunas culturas recordar a sus muertos con comida, flores, bebidas y dulces es una tradición. Como sabemos, esto sucede en México cada 2 de noviembre, con una fiesta de color, recuerdos y música que trasciende fronteras. Justo cuando hace poco nos prestábamos a celebrar el Día de Muertos como todos los años en el bazar, tomamos contacto con una mezcla de especias que conocíamos, aunque dudábamos de su relación directa con la cocina mexicana.

Esto sucedió porque Soraya Herrera, una mexicana que reside en Uruguay, fue la encargada de realizar el altar de muertos en Mercado Ferrando y nos convidó con gajos de limón y un aderezo que nos pareció familiar: muchos clientes lo habían solicitado, pero nunca lo desarrollamos, ya que teníamos el preconcepto de que era ultraprocesado. Siempre lo vimos como un producto de supermercado, no sólo por la marca, también por lo efectivo a la hora de sazonar rápidamente y el hecho de que sea mundialmente comercializado.

Fue la propia Soraya la que despejó cualquier duda y nos dijo que es un producto muy común en México, donde se utiliza todos los días en la mesa. También nos contó que hay quienes hacen su propio aderezo de forma casera, y eso nos interesó más.

De la cocina de México siempre mencionamos los chiles como base, pero hay aparte todo tipo de combinaciones de especias, moles, herbales de la zona, salsas y aderezos.

El que traigo hoy es una combinación de chile picante, chile dulce, limón, sal y azúcar rubia. Nuestra receta tiene algo más que no mencionaremos –nos reservamos los secretos–, pero la base es esta. Aporta picor, algo de ácido, un toque apenas salado y un retrogusto dulce, todos combinados con gran equilibrio. Imaginen los gajos de limón con esta mezcla y luego transpórtenla a un plato con carne asada o a la plancha, una ensalada, chocolate o incluso a bebidas; sus usos son inagotables.

Siendo mexicana, a nuestro creativo de comunicación no se le ocurrió mejor idea que bautizarla “Arrasando”, como la canción de Thalía. No podríamos dar una receta exacta donde usarlo; al contrario, va con todo, sólo recordemos que contiene sal y azúcar extra. Así que aquí van los consejos para usarlo en la cocina con todo tipo de ingredientes y platos. Pero también me pareció oportuno traer una receta de Esteban Capurro, nuestro amigo bartender, para preparar michelada mexicana.

Consejos

El más básico es tenerlo en la mesa y usarlo para dar ese tono picante, cítrico y con un toque de sal en todos los platos ya preparados.

Podemos colocarlo sobre un pollo, churrasco o pescado a la plancha una vez que lo damos vuelta.

Aderezar ensaladas con cebolla, pepino, rabanitos, tomate o repollo.

Colocar en el plato a la hora de servir un caldo o sopa.

Aderezar un pollo entero para macerar y luego llevarlo al horno o la parrilla.

También se puede colocar sobre un queso crema suave.

Costillas de cerdo a la plancha o a la parrilla.

En todo tipo de carne salteada para tacos con tortilla de trigo o maíz.

Para colocar en el borde del vaso y servir margaritas o micheladas.

Michelada

Ingredientes | ½ litro de cerveza rubia, preferentemente lager, que sea refrescante, no pesada. Jugo de 1 limón fresco. Salsa tipo inglesa. Coronar con Arrasando.

Procedimiento | Mezclamos el jugo de limón con la cerveza bien helada. Agregamos un toque de salsa inglesa. Servimos en vaso coronado con Arrasando: se debe humedecer por el borde y girar sobre un plato con una fina capa de nuestra mezcla. Servimos la cerveza en el vaso coronado y terminamos con el calor que está llegando. Tomamos responsablemente y nos hidratamos con agua.

Pasos de cata

