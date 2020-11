Se entiende la economía circular como “un nuevo paradigma que apunta al ecodiseño, la simbiosis industrial, la funcionalidad, el reúso, la reparación, la remanufactura y la valorización”. Desde esa perspectiva, la semana pasada fueron entregados los Premios Uruguay Circular 2020, una iniciativa impulsada por segundo año por el Programa PAGE Uruguay (Partnership for Action on Green Economy), el Ministerio de Industria, Energía y Minería, la Agencia Nacional de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Cinco galardones y ocho menciones reconocieron el esfuerzo de diversos emprendimientos, desde grandes empresas a pymes y cooperativas. Los proyectos escogidos podrán acceder a diversos instrumentos para obtener una mayor visibilidad, así como asistencia técnica. Esta no implica transferencia de dinero y está sujeta a un monto máximo de aproximadamente 100.000 pesos.

En la categoría Mipymes resultó ganadora Naturplus, una empresa instalada en Florida, creada para el tratamiento y el reciclaje de neumáticos y cámaras fuera de uso. Allí trasforma estos residuos en grano y polvo que se valorizan en otros emprendimientos productivos, y además tienen aplicaciones industriales y en la construcción sostenible: baldosas, pisos de seguridad y modificaciones asfálticas.

Entre las instituciones educativas destacó ÁNIMA Clasifica, cuyo objetivo es generar un impacto en el entorno. Surge de la inquietud de los estudiantes de reducir la huella ambiental de su liceo, implementando un sistema colaborativo de clasificación de residuos.

En el sector Cooperativas y otras asociaciones ganó +CIRCULAR, de las empresas de la industria plástica del Centro Tecnológico del Plástico, que buscan generar soluciones para los residuos posconsumo y posindustriales. Han realizado un diagnóstico del sector en cuanto a reciclaje en Uruguay en los últimos años, y detectaron oportunidades que los llevaron a desarrollar la certificación +CIRCULAR para reconocer procesos productivos amigables con el ambiente.

Por otra parte, Granja Don Pablo fue el proyecto ganador en la categoría Grandes empresas, ya que a través del tratamiento de los efluentes en un biodigestor y al aprovechar los residuos, generando biogás, energía eléctrica y biofertilizante proveniente de la recuperación de nutrientes, logró disminuir la contaminación que habitualmente generan los tambos.

Hifa Biomateriales, llevado adelante por un equipo multidisciplinario que fusiona la biotecnología y el diseño, ganó como emprendimiento. Su mérito consiste en generar biomateriales a partir de hongos comestibles y residuos agroindustriales: presenta, por ejemplo, paneles aislantes térmicos con diseños exclusivos como alternativa sostenible al plástico, para interiores y arquitectura.

Además de los ganadores, se entregaron menciones a ServiciosYa y Biofuego, Bader y Multiahorro Hogar, Unión Rural de Flores Planta de Reciclaje, ÁBITO y Biotek Petrol, y en la categoría Instituciones educativas a Juntando Yerba.

Progresa Udelar se mueve

Mañana desde las 14.00, y de manera online, en el marco del Programa de Respaldo al Aprendizaje de la Universidad de la República, habrá una jornada de actividad física recreativa para jóvenes de la mano de Santiago Deminco y Diego Ferraro, estudiantes avanzados de la Licenciatura de Educación Física. Inscripciones en ladiaria.com.uy/U6k.

Jornada de limpieza en la playa Buceo (archivo, noviembre de 2016). Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS

Limpieza de playas

El Día Internacional de Limpieza de Costas tendrá repercusión local el 14 de noviembre, esto es, el sábado, en los departamentos de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Este evento anual se realiza desde 1986 en más de 100 países y moviliza a unos 600.000 voluntarios que cada año destinan ese día a recolectar los residuos que encuentran en la franja costera. Para participar es requisito inscribirse en el formulario disponible en www.gub.uy/ministerio-ambiente/limpieza-costas-2020.

Originales de ca_teter

Esta tardecita, de 18.00 a 21.00, en el Mercadito de Ilustración que periódicamente abre en Tomás Giribaldi 2278, ca_teter (Montevideo, 1977) estará presente con una muestra de dibujos originales de La gran carrera, junto a procesos y rarezas del libro publicado este año por Alter Ediciones.