La Movida Joven ha sabido ser un semillero de talentos, y la pandemia no detuvo los aprontes para su edición número 19: hasta el 23 de agosto están abiertas las inscripciones para participar. Este año el encuentro y los talleres se adecuarán a protocolos estrictos, pero se mantendrá el espíritu del evento, en el que los jóvenes se prueban en rubros como música, canto, teatro, danza, ilustración, fotografía, literatura, cuerda de tambores y adolescentes en escena. Desde los encuentros de teatro de 1991 hasta las nuevas disciplinas, el cruce de expresiones clásicas y contemporáneas integran este festival anual. “Estuvimos evaluando bastante si hacer o no el llamado. Nos parecía que era importante seguir dándoles oportunidad a los jóvenes artistas para que puedan expresarse. Esperamos todo el tiempo posible para conocer las medidas sanitarias que definían el gobierno nacional y obviamente el departamental, para tomarlas como referencia. Hablamos con organizaciones del mundo del teatro, de la danza, y con tutores que han estado en la Movida. Generalmente hay entre 4.000 y 5.000 jóvenes inscriptos. Todavía tenemos la expectativa de ver cuántos van a ser este año, en este marco en el que la mayoría no ha podido ensayar porque no han podido juntarse”, explicó Maite López, coordinadora de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo, organizadora de la Movida.

“Cuando salió el protocolo de música, lo amoldamos buscando darle mucha vida a lo virtual, pero a medida que pase el tiempo vamos a ver si podemos avanzar un poquito en lo presencial. Como la etapa de concurso va a ser hacia octubre, creemos que ya va a haber mejores posibilidades de encuentro. Más allá de eso, la idea es que los chiquilines puedan estar en las salas –se utilizan las municipales, como Solís, Verdi, Zitarrosa y Florencio Sánchez– y que el amigo o familiar pueda hacer el seguimiento vía streaming. Si se habilita público, lo mejor es que haya, y capaz que además se hace streaming, porque no es contradictorio. Pero queremos que tengan la experiencia de tocar en la sala. No es la misma, porque en este caso estaría vacía, pero tienen el escenario, las luces, el equipo técnico, que son parte de la vivencia”.

López remarcó que el foco, debido a la emergencia sanitaria, estará puesto en la formación de los artistas emergentes: “Queremos sumar a gente del ambiente de cada una de las disciplinas para que los gurises tengan, sea por vía virtual o presencial, según las condiciones, espacios de talleres y seminarios”.

Las inscripciones cierran en diez días, aunque por ahora avanzan a ritmo lento, mediante el formulario disponible en montevideo.gub.uy/movidajoven; los organizadores saben que “el malón llega los últimos días”. Quienes necesiten hacer consultas pueden enviar un correo a [email protected], comunicarse por las redes sociales de Montevideo Joven o llamar a la secretaría al 1950 8642 y 8643.

Mes de la Juventud con música y debates

Ayer, en el marco del Día Internacional de la Juventud, que se celebra desde 1999, el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social (Inju-Mides) lanzó las actividades del Mes de la Juventud 2020. En esta oportunidad, se presenta Vuelta Inju, una propuesta en la que nuevas generaciones de científicos, deportistas, sindicalistas, emprendedores, políticos y empresarios dialogan sobre desarrollo sustentable y trabajo e innovación junto a referentes nacionales; se desarrollará en tres instancias y se transmitirá en las redes del instituto.

En paralelo, se abrieron distintas convocatorias para jóvenes: Nostalgia Inju propone crear una lista de temas en el Spotify INJU_Uruguay. Pueden participar quienes sigan la cuenta de Instagram @inju_uy e interactúen con las stories que se van publicando. Por otro lado, el ciclo Sub 20 edición Hip Hop promueve el uso de espacios de Casa Inju, mientras que en la página injugermina.gub.uy se darán a conocer diversos emprendimientos jóvenes, y el 27 de agosto se celebrará el Día Nacional de la Juventud Rural. El detalle de cada actividad estará disponible en inju.gub.uy.

Gestión a la europea

La Unión Europea lanza en Uruguay el Euromodelo Joven. Se trata de un programa abierto a estudiantes de todas las carreras y universidades del país, que busca un acercamiento a las instituciones europeas como modo de prepararlos para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas. Por más información: www.euromodelojoven.com.

Llamado de la Bienal de Colonia

Debido a la covid-19, el III Festival Internacional de Colonia decidió ofrecer, sin costo, una versión virtual de ediciones pasadas en diferentes plataformas. Consistirá en cinco programas que podrán verse del 11 al 15 de noviembre. Entre tanto, sigue abierto el llamado a artistas plásticos 2020: www.festivalcolonia.org/bienal-colonia/concurso/.