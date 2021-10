No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El rebranding, en el marketing, es una estrategia que busca generar una nueva identidad de una marca. A veces sólo es una excusa para hacer una modificación visual, pero en muchos casos significa una renovación completa en sus gráficas, símbolos, mensajes, tono y hasta nombre. Tras la polémica que ha rodeado a la empresa en los últimos años, Facebook está pensando en implementar esta estrategia.

El martes, The Verge informó que Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook Inc, estaba planeando hacer un rebranding de esta big tech, que empezaría la semana próxima con un cambio de nombre. Se espera que el empresario haga el anuncio el 28 de octubre, durante la conferencia anual Connect que organiza Facebook.

Esto no implica que la red social dejará de llamarse Facebook, sino que el cambio de nombre será en su empresa matriz, la misma que también es propietaria de Instagram, Whatsapp, Facebook Messenger, la compañía de realidad virtual y aumentada Oculus, y Connectivity, que invierte en cables submarinos y servicios de internet.

Al metaverso y más allá

En julio, Zuckerberg ya había adelantado sus intenciones en una conversación con el podcast Vergecast. Entonces, el director ejecutivo de Facebook Inc. dijo que estaba buscando que el público vea a la empresa como “una compañía metaverso”. El término “metaverso” proviene de la ciencia ficción y se usa para referir a un conjunto de universos paralelos. Facebook, entonces, parece enfocada en proveer servicios para la generación de una suerte de mundo virtual.

Esto también coincide con las últimas inversiones de la empresa y cambios en su personal. En Europa, contrataron a 10.000 empleados para trabajar en el desarrollo de realidad aumentada. A su vez, el jefe del área de Realidad Aumentada y Virtual, Andrew Bosworth, fue ascendido a director en jefe de Tecnología.

“Facebook está al comienzo de un viaje para ayudar a construir la próxima plataforma informática”, señaló Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook, en el blog de la compañía el 17 de octubre, al anunciar la contratación de empleados en Europa. “En esencia, está la idea de que al crear un mayor sentido de ‘presencia virtual’, la interacción en línea puede acercarse mucho más a la experiencia de interactuar en persona. El metaverso tiene el potencial de ayudar a desbloquear el acceso a nuevas oportunidades creativas, sociales y económicas. Y los europeos le darán forma desde el principio”, añadió.

El cambio también podría permitir que se separen las inversiones en desarrollo tecnológico de las polémicas sobre la gestión de las redes sociales y la moderación del contenido que se publica en ellas. Durante los últimos años, el rol de Facebook en la radicalización política de los usuarios, el combate a la desinformación y los efectos de su algoritmo de aprendizaje automático en la salud mental de quienes acceden a sus aplicaciones han despertado críticas desde diferentes sectores de la política, el activismo y la tecnología.

La publicación de los Archivos de Facebook, una investigación del Wall Street Journal basada en documentos internos de la empresa a los que accedieron a través de la exjefa de Producto de Facebook, [Frances Haugen](https://ladiaria.com.uy/cotidiana/articulo/2021/10/frances-haugen-la-mujer-que-revelo-los-informes-internos-de-facebook/=, reveló que en la compañía estaban al tanto del efecto negativo de Instagram en la salud mental de los adolescentes, de cómo sus algoritmos terminaban promoviendo la radicalización, de que la moderación de contenido peligroso dejaba bastante que desear -al punto de que había cárteles de droga reclutando narcotraficantes en grupos públicos-, y de que existe un grupo de unos cinco millones de usuarios de alto perfil que, cuando comparten desinformación, son tratados con suavidad por la compañía.

Google lo hizo

El rebranding de Facebook Inc. no es el primero que se produce en una gran empresa tecnológica. En 2015, Google Inc. se convirtió en Alphabet, para agrupar bajo ese nombre al buscador Google y sus servicios, las redes de inversión Google Capital y Google Ventures, la proveedora de servicios de internet Fiber, la compañía de investigación en biotecnología Calico, la desarrolladora de tecnología para el hogar Nest, la urbanista Sidewalk Labs, y la encargada de desarrollar proyectos futuristas Google X.

Un año después ocurrió lo mismo con Snapchat, que se transformó en Snap Inc, cuando a la red social se sumaron la empresa de lentes de sol con cámara Spectacles, la aplicación de stickers Bitmoji y la compañía de software para fotografías Looksery, así como la aplicación de localización en tiempo real Zenly.