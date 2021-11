“No queda casi nada de tradición; la gente ya casi no concurre al cementerio, al menos a este”, cuenta Zully Borges, encargada de Le Petit Jardin, a una cuadra del Cementerio Central de Montevideo. Zully se lamenta al notar que hace varios años y, según ella, “no necesariamente por la pandemia”, los cementerios son un lugar olvidado al que muchos ya no asisten, “con la excusa de que su familiar o ser querido no está allí”. Consultada sobre cómo sustenta su florería, comenta que básicamente se mantiene con las ventas para el hogar: “Por suerte, las personas compran muchas plantas, para decorar y porque tienen sus beneficios”, detalla. “Antes, los 2 de noviembre no había dónde estacionar; ahora el lugar sobra, no hay puestos de flores que venían ese día. Es una tradición perdida. Pero ahora que pasó la pandemia, ojalá se venda algo más”, insiste.

El Día de los Difuntos, un feriado laborable que por ley en Uruguay no se corre, era costumbre asistir a los cementerios a llevar flores como gesto de recuerdo. Los horarios de las necrópolis se extienden y durante casi todo el día, la concurrencia se incrementa bastante más de lo habitual. En 2020, esta tradición se vio truncada por el coronavirus, ya que los cementerios permanecieron cerrados, lo que llevó a que en parte se perdiera el hábito.

“Tradicionalmente se incrementan las ventas, pero este año lo que no ayuda es que es día sándwich y muchos se van para afuera, entonces hoy no vienen y mañana tal vez tampoco”, explica a la diaria Edgardo Solari, de la florería Yaguarón, ubicada en las afueras del Cementerio Central. Sobre la venta, entiende que “depende mucho del tiempo y hoy está bastante feo. Ojalá que mañana mejore”. El florista piensa, contrariamente a su colega, que “es un mito que ya nadie asiste; el que dice que ya no se usa concurrir es el que no concurre”. Lo que sí remarca es que durante la pandemia el cementerio se cerró sin motivo aparente durante seis meses o más. “Es abierto y grande; sin embargo, lo cerraron”, lamenta. Su experiencia es que “lo más seguro es la clientela de todo el año, y el Día de los Difuntos lo que más se vende son claveles”.

En otros planos

Obituarios.uy es un proyecto que nació en abril de 2020, ante la muerte del primo de Santiago Pereira, su creador. Es una web en la que se pueden publicar fallecimientos, de manera gratuita, y lo hace quien desee, sin intermediarios, a un costo de 400 pesos que se depositan en Mercado Pago. La diferencia con el aviso fúnebre radica en que mientras que el primero sólo contiene nombre del fallecido, fecha del fallecimiento y empresa velatoria, el segundo incluye foto de la persona, saludo de sus familiares o cercanos, la opción de enviarle flores y de comentar la nota en el propio sitio.

Consultado sobre si el servicio fue utilizado para recordar fallecidos en fechas como hoy, Pereira dijo que si bien esperaban algo de eso, no ocurrió un aumento significativo. Entiende que esto es así porque “la pandemia adelantó muchas muertes”. Al comienzo tenían un promedio de 1.000 avisos por día y actualmente están en 600. Expresó, en ese sentido: “Ahora estamos en un período en el que han bajado enormemente las muertes y cambiamos la percepción social en cuanto a morir, a recordar”.

Las formas de homenajear difuntos varían dependiendo de la cultura. En México es motivo de celebración y la embajada de ese país celebra el 2 de noviembre en Uruguay con actividades y conmemoraciones que visten de color la sede para que los uruguayos la visiten y conozcan otras formas de sobrellevar el día.

Este año, en la embajada ubicada en 25 de Mayo 512, esquina Treinta y Tres, habrá una exposición en homenaje a diferentes muralistas mexicanos. Hoy abrirá de 16.00 a 19.00, pero permanecerá hasta el 3 de diciembre de 10.00 a 16.00, y se podrá visitar de manera gratuita. “Afortunadamente cada año aumenta más la respuesta y la concurrencia. Al uruguayo le parece algo distinto, y aunque la celebración en este país es más seria y México lo ve desde una perspectiva más alegre, hemos logrado que se interesen y vengan”, dijo a la diaria Jaime Rojas, responsable de comunicación de la embajada.

Desfile del Día de Muertos, ayer, en Ciudad de México. Foto: Mario Guzmán, Efe

Modo México

» La “panadería urbana” Federación (Pérez Castellano 1370) propone para hoy, de 12.00 a 18.00, hacer de cuenta que es México y ordenar la comida típica que copará la carta del “Brunch de muertos”, de 12.00 a 18.00.

» Antojitos, tequila y jam de textos es la fórmula para conjurar este día, de acuerdo a Wanderland, que organiza su “Maridaje para la vida” con comida original de La Lupita. Acompañarán este viaje de ocasión las escritoras Ana Strauss y Guillermina Pose. Las entradas se consiguen en redtickets.uy.

» Este jueves 4 habrá “Tardecita de tacos” en la rotisería República (Acevedo Díaz 1269), ya que además de abrir en un horario poco habitual para la casa, de 20.00 a 23.00, pondrá a prueba un menú consistente en taco de res, tostada de ceviche, quesadilla de quesos y hongos, y churro con helado de mango. Nunca reservan y aconsejan llegar temprano.

Enlace abre inscripciones para emprendimientos

El espacio de trabajo colaborativo de la Intendencia de Montevideo inscribirá, del 5 al 26 de noviembre, a los emprendimientos y organizaciones sociales que quieran sumarse a su operativa. Enlace brinda una solución locativa, así como espacios de cooperación y colaboración donde compartir recursos, contactos y conocimientos, y elaborar proyectos conjuntos. Se prevé la incorporación de hasta 15 agrupaciones antes del 15 de diciembre.

El formulario de inscripción se descarga en ladiaria.com.uy/Ud2. Una vez completado, deberá ser enviado al correo [email protected]

En la evaluación serán especialmente ponderados los emprendimientos y organizaciones que integren perfiles vulnerables o trabajen desde una perspectiva de derechos humanos, con promoción de colectivos como jóvenes, mujeres, migrantes y grupos étnicos, personas mayores o con discapacidad y colectivos de la diversidad sexual.

Distinguido personal: uniformes para el Solís

El Teatro Solís convoca a interesados en diseñar y confeccionar multiformes para el personal de Atención al Público, que integren los principios de sustentabilidad e inclusión en sus propuestas. “El multiforme es la prenda que trata de adaptarse a las necesidades ambientales e identidad de quien lo habita. Intenta representar la pluralidad desde una prenda distintiva que nos permita trabajar y sentirnos a gusto sin dejar de lado nuestra singularidad. Podrán presentarse propuestas que en su proyecto y argumentación de trabajo incluyan variables de sustentabilidad e inclusión de las diversas singularidades”, señala el llamado. Los atuendos deberán ser aptos para la tarea que cumplen quienes los van a usar, brindando movimiento, flexibilidad, adaptación a diversas condiciones climáticas y recepción de diversos públicos.

La propuesta deberá ser “una prenda distintiva que se utilice junto a un pantalón negro y una camisa blanca y que recupere telas utilizadas en uniformes anteriores”.

Para conocer más detalles conviene anotarse a la reunión informativa del 16 de noviembre a las 14.00 en el Teatro Solís.

El plazo de recepción de propuestas es el 31 de enero de 2022. Deberán ser enviadas a [email protected] con el asunto Convocatoria 2022 - Multiforme. Para leer las bases completas: https://ladiaria.com.uy/Ud1.