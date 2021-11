El lunes la aplicación para dispositivos móviles de WhatsApp se actualizó. Como siempre y como nunca: esta vez implicó un cambio en los “requisitos mínimos” de los celulares, una serie de características básicas para que el servicio funcione en el aparato. Estos cambios implicaron que WhatsApp dejó de funcionar en al menos 40 modelos de celulares.

Como se sabe, WhatsApp funciona en los sistemas operativos iOS (iPhone) y Android (todos los demás celulares). Estos sistemas se van actualizando año a año y llega un punto en que algunos ya no pueden acceder a estas actualizaciones. Sin embargo, pueden seguir utilizándolos y también utilizar las apps disponibles, es decir, las que todavía sean compatibles con las versiones de Android o iOS que corren en el dispositivo.

Desde el 1º de noviembre uno de los requisitos mínimos para que WhatsApp pueda funcionar es que el dispositivo móvil pueda correr una versión de Android 4.0.4 (lanzada en 2012) o posterior. Para todo lo que no alcance estas versiones, se vuelve incompatible y deja de funcionar.

La lista de teléfonos que quedaron fuera de WhatsApp es bastante amplia. Se destacan los Samsung Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2, el Sony Xperia M y 15 modelos de LG Optimus.

Si bien inicialmente se mencionaba que los usuarios con iPhone 6S o inferior tampoco podrían utilizar WhatsApp, esto no es cierto. Si bien es verdad que la página de soporte del servicio menciona que en los iPhone con una versión inferior a iOS 10 dejaría de funcionar el servicio, el iPhone 5S puede instalar esta versión y tanto el 6S como el 6S Plus pueden instalar hasta el iOs 15, como constató el diario británico The Independent.

La prensa especializada habla de un “cierre masivo” y de “millones de teléfonos” en los que el servicio de mensajería móvil dejó de funcionar, elevando la cifra hasta 53 dispositivos, aunque no todos han sido debidamente chequeados. Hablar de 40 modelos que serán incompatibles con la app es más razonable.

El problema que se genera con esta resolución es de acceso y dependencia. Meta (ex Facebook Inc.), la empresa matriz de WhatsApp, firmó acuerdos en varios países con diferentes proveedores de internet para aplicar lo que se conoce como zero rating, que permiten al usuario utilizar la app móvil sin gastar datos. Por lo tanto, y especialmente en las comunidades más vulnerables y en países más pobres, WhatsApp es la principal vía de comunicación entre las personas, si no la única. Y el servicio se utiliza tanto para conversar entre familiares y amigos como para establecer contactos de trabajo.

Estas comunidades son las que tampoco pueden acceder fácilmente a nuevos dispositivos móviles y probablemente sean, por lo tanto, en las que estos dispositivos se seguían usando. En este caso no aplica el “si no te funciona WhatsApp, usá Telegram”, porque la app rusa sí gasta datos móviles.