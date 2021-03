A partir del jueves 1º de abril aumentará el precio del boleto en Montevideo; el viaje común y por una hora costará 36 pesos con la tarjeta STM, y 44 pesos en efectivo.

Según difundió la Intendencia de Montevideo, el precio del boleto se ajusta después de 15 meses sin variaciones, y dicho ajuste será por debajo de la inflación, que durante este período ascendió a 13%.

La comuna informó que para jubilados y pensionistas A y B no se ajustará el boleto, y anunció la creación del boleto ABC, que beneficiará a 150.000 personas usuarias de la Tarjeta Uruguay Social a las que no se les aumentará el precio del boleto si utilizan la tarjeta STM como medio de pago. Para recibir este beneficio no es necesario hacer trámites, sino que se les devolverá la diferencia en el precio del boleto mensualmente. Se estima que son 90.000 los jubilados que utilizan la tarjeta STM y podrán acceder a la rebaja.

Por otra parte, los pasajeros frecuentes del STM tendrán un incremento del beneficio de la devolución, ya que una vez superados los 40 viajes mensuales, se les devolverá tres pesos por boleto (actualmente se devuelven dos). Otro de los boletos que no se ajustará es el zonal.