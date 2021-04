“Proponemos cambios factibles y necesarios para ejercer nuestro derecho a vivir la ciudad” es el lema que utiliza el colectivo Ciudad Abierta, integrado por una economista, un ingeniero en movilidad, de origen alemán, y una licenciada en comunicación. El martes dieron a conocer sus primeras iniciativas en redes sociales, luego de haberlas enviado a la Intendencia de Montevideo. Las propuestas de ciclovías pop up y áreas comerciales con más distancia (peatonalizar temporal o permanentemente) fueron tomadas en cuenta por la intendenta Carolina Cosse, quien al día siguiente les respondió vía Twitter. “Dijo que iba a analizarlas y que iba en línea con cosas que había propuesto en campaña y sobre las que estaba trabajando. Nos pareció una señal fuerte y estamos a disposición”, dijo Ana Inés Morató en nombre del colectivo, que busca que más gente se sume a pensar opciones para Montevideo.

“La idea es replicar algo que se ha hecho en otras ciudades; tiene que ver con redistribuir el espacio público, dada la necesidad que la pandemia genera de contar con más lugar para el distanciamiento de las personas. En el caso de 18 de Julio, obviamente habría que analizarlo bien, pero una opción puede ser dejar solamente el tránsito de ómnibus y hacer que los autos usen las paralelas, por ejemplo, y que en lugar de los tres carriles que existen hoy para cada lado para vehículos motorizados, quizás se pueda ampliar la vereda a un carril y dejar un carril en cada sentido”.

Reversible

Hay que ver qué funciona y qué no; lo bueno es que pueden observarse resultados en relativamente poco tiempo, aseguran. “Esto de hacer lo que se llama urbanismo táctico, hecho de repente con balizas, con conos o con pintura, no es algo para lo que tengas que hacer obra, sino implementarlo rápidamente, lo que también te permite ir evaluando”, agregó Morató. “La realidad es que en general cuando hacen ciclovías la gente las usa (siempre que estén conectadas con otras). Ha pasado, por ejemplo, en Barcelona, que desde el comienzo de la pandemia han hecho bastante de esto y si concluyen que la gente usa las ciclovías, las mantienen. La propuesta es hacerlo de una forma barata, justamente, para que sea móvil y que no requiera una gran planificación”.

Cualquier alteración a largo plazo debe comenzar con pequeños pasos, explican. “Muchas veces, cambios en la distribución del espacio generan resistencias lógicas en los habitantes y en un montón de actores, y hacerlo de esta forma, que no implica una gran inversión, hace posible que la gente lo vea en funcionamiento y a veces a partir de esa vivencia distinta del espacio se dé cuenta de algo. Muchas veces los comerciantes tienen una reacción conservadora, de dejar todo como está, porque asocian el cambio con que la gente quizá no pueda llegar en auto hasta la puerta del local y, en consecuencia, quizá bajen las ventas”. Al buscar modificaciones temporales y rápidas, destaca, pueden monitorear lo que ocurre. “Ese miedo se puede ir diluyendo, porque en zonas comerciales las ventas aumentan cuando las hacés más amigables para la gente. Con esa experiencia en el mundo se ve que cuando sacás el tránsito motorizado de las calles, cuando no hay tanto ruido ni emisiones [de gases de efecto invernadero], se genera un lugar más como para estar, donde sea agradable pasear, no tanto ir de paso”.

Con respecto a las ciclovías, el planteo comprende algunas opciones: “Creemos que las ciclovías protegidas son ideales para las avenidas. En particular la red de ciclovías y carriles-bici tiene el problema de estar muy fragmentadas y desconectadas, y esto explica en parte por qué la bicicleta se usa poco como medio de transporte. De hecho, las calles que sugerimos contribuirían a unificar, haciendo que más gente se anime a usar la bicicleta”.

El colectivo coincide en ver que Montevideo presenta buenas condiciones como para ampliar el uso de birrodados, aunque las reglas, como los límites de velocidad, no lo favorezcan: “Deberíamos asignar el espacio en la ciudad de acuerdo a la ciudad que queremos, no a la que hoy tenemos. Si queremos que la gente ande en bicicleta, tenemos que darle las condiciones y que no sea sólo algo para los militantes de la bici o para la gente joven y en forma, sino que invite a cualquiera a usarla como medio de transporte. De hecho, la mayoría de los desplazamientos que hacen las personas dentro de la ciudad son cortos, de cinco kilómetros, distancias ideales para cubrir en bicicleta”.

Están convencidos de que se pueden lograr cambios en poco tiempo. En ese sentido, Morató indicó que “de acuerdo a la última encuesta de movilidad, el porcentaje de viajes que se hacen en bicicleta en Montevideo y la zona metropolitana está entre 3% y 4%, mientras que las ciudades más ciclistas del mundo tienen 45%. Pero París, que era muy poco ciclista hasta hace seis años, hoy, luego de haber apostado a darle espacio, tiene en torno a 12% de viajes en bicicleta”.

Para contactarlos: [email protected] Para ver las propuestas en detalle: @CiudadAbiertaUy en Twitter.

Talleres sobre estructuras racistas en el ecosistema virtual

Mañana cierran las inscripciones para “¿Cómo vivir y sobrevivir en las redes sociales desde el sur global?”, un programa de talleres independientes en los que “se analizarán las diferentes estructuras racistas que se yerguen en el ecosistema virtual mediante prácticas de identificación, conocimiento de las políticas de protección de datos de lxs usuarixs y las nuevas herramientas que surgen como instrumento de subversión de los mismos”. Habrá tres instancias, los viernes 23 y 30 de abril, y el 7 de mayo. Esta formación que propicia el Centro Cultural de España, en el marco del Festival de Arte, Pensamiento y Tecnología, está a cargo del colectivo argentino Identidad Marrón.

Derechos de autor y nuevas plataformas

La Dirección de Cultura del gobierno de Canelones y la Asociación General de Autores del Uruguay invitan a participar en formaciones gratuitas a distancia. Reciben inscripciones hasta el 9 de abril mediante el formulario que figura en ladiaria.com.uy/U8Y.