Tanto si un número de teléfono o una dirección de correo electrónico fue filtrado en alguna violación de seguridad dentro de una plataforma como si no, se recomienda a los usuarios que utilicen diferentes contraseñas para cada cuenta y que traten de hacerlas lo más fuertes posible (no letras o números de corrido, no cumpleaños, no la dirección de una casa o trabajo).

También se recomienda, cuando las plataformas lo permiten, activar la verificación de identidad en dos pasos, para reforzar la seguridad de la cuenta.