“No voy en bicicleta a todos lados porque sea ecológico o digno de elogio. Lo hago básicamente por el sentido de libertad y por el placer que me da. Y me doy cuenta de que, en este sentido, pronto tendré mucha más compañía que la que he tenido en el pasado, y que muchas ciudades se están preparando para estos inevitables cambios que nos beneficiarán”, dejó por escrito David Byrne en sus Diarios de bicicleta. Aunque el músico escocés publicó este elogio de la bici (a la par, crítica social y urbanística) en 2009, mucho antes de actuar en Montevideo, presenta argumentos atendibles para acá también, como que “ver las cosas desde un punto de vista cercano a los peatones, los vendedores y los escaparates, combinado con el hecho de moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la calle, es un puro placer”.

Esta proximidad contemplativa puesta en diálogo con el acervo cultural es un modo de paseo que viene creciendo en diversidad y cantidad de propuestas. MVD Art & Bike, proyecto ganador del concurso Imagina Montevideo, es uno de ellos. Su mapa establece 15 paradas para un recorrido de 11 kilómetros que lleva dos horas y media. La idea y la coordinación corresponden al muralista y docente Nicolás Hudson y a la gestora cultural y magíster en políticas públicas Paula Andino, que no ven la hora de subirse a la bici para guiar a los curiosos por “obras, intervenciones urbanas y puntos emblemáticos de la cultura montevideana, como librerías, espacios culturales y espacios alternativos, ligados a la historia y cultura propias de la ciudad”.

A escala humana

El punto de encuentro será la Puerta de la Ciudadela, desde donde partirán por avenidas y recovecos principalmente del Municipio B, cuyos barrios, entienden desde MVD Art & Bike, presentan la mayor concentración de este tipo de expresión a una distancia abarcable. La fluida procesión saldrá de Ciudad Vieja y pasará por Barrio Sur y Palermo, rodeará el Espacio de Arte Contemporáneo y seguirá hacia el Palacio Legislativo para finalizar regresando al casco antiguo. Durante el primer tramo, adelantaron, se podrá observar obras con más frecuencia, en tanto en el segundo los ciclistas encontrarán piezas de mayor porte, firmadas por artistas locales pero también brasileños, italianos y chilenos.

Los primeros cuatro recorridos serán gratuitos, financiados por la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo, como parte del premio del concurso. Para esos la intendencia pondrá a disposición las bicicletas del programa Movete. En adelante el tour tendrá un costo de $ 450 para los que lleven rodado propio; de lo contrario, la producción se lo suministrará por $ 200 más.

Si alguien objetara por qué el nombre del paseo está en inglés, debería entender esto: “El proyecto surgió justo antes de que llegara el coronavirus, en febrero del año pasado, y quedó en pausa. A mediados de 2020 salen estos fondos de la intendencia, premios a proyectos artísticos, especialmente que fueran amigables en un contexto de covid-19. Esta propuesta, al ser al aire libre y permitir el distanciamiento entre personas, terminó ganando. La adaptamos para el público uruguayo, porque obviamente turistas no iba a haber”, explica Andino, quien tiene experiencia en la materia, ya que coordinó espacios culturales y produjo las celebraciones del Día Mundial de la Bicicleta en 2015 y 2016, en el marco del proyecto FIM Bici.

Además, eventualmente, están capacitados para efectuar el mismo guion en inglés y portugués, ya que aspiran a sostenerse a largo plazo como un proyecto turístico. “La idea es que aparte del muralismo y de la cultura del graffiti, que es lo principal, también hagamos mención a espacios culturales alternativos y pasemos por ahí”, cuenta la gestora.

Convencido de un uso eficiente de los lugares compartidos, el equipo organizativo recalca: “La bici es ágil pero versátil, nos habilita a contemplar y conocer la ciudad desde una perspectiva particular, observándola con una atención que no sería posible desde un vehículo motorizado. Atravesar la ciudad en bicicleta potencia la apropiación del espacio público”.

El formulario de inscripción está pronto, aunque sujeto a que se habiliten nuevamente los eventos públicos.

Para seguirles la pista: [email protected] Instagram: @art_n_bike

Renuevan rincón infantil en parque Batlle

