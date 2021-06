Como parte de la rehabilitación que requiera un paciente recuperado de covid-19, la fonoaudióloga María del Carmen Núñez se pone a disposición para llevar adelante un entrenamiento vocal y respiratorio. Lo hace de forma honoraria para quienes padezcan secuelas de ese tipo y decidan tomar contacto, únicamente mediante mensaje de Whatsapp al 099 614 577. “Como son datos bastante nuevos, trabajaríamos en contacto con tu médico tratante”, decía el posteo que difundió en redes sociales. “Para mí también será un aprendizaje”, agregaba esta locutora de larga trayectoria.

“En principio hay alteraciones porque obviamente esta enfermedad trae una disminución de la capacidad respiratoria. Al haber estado un tiempo quieto, con problemas, el paciente puede tener secuelas; en algunos se van a ir rápidamente y en otros va a requerir más tiempo”, señaló al ser consultada. El principal abordaje, por ende, será a través de una reeducación para lograr lo que llama “una respiración correcta”: “Habitualmente es la que se parece más a la que hacen los niños; si mirás a un nenito de tres años va a estar respirando por la nariz -en algún momento también por la boca-, va a desplazar el abdomen hacia afuera y en la espiración lo va a llevar hacia adentro. Los adultos, con los años, vamos perdiendo esa respiración con la que nacemos”.

Una forma de ayudar a la recuperación es retomar ese hábito. “Diría que más allá de la covid-19, la mayor parte de las personas no tienen la respiración correcta”, insiste Núñez. “Hay otras cosas a raíz del coronavirus: aparecen patologías cuando las personas necesitan ser intubadas y, por ejemplo, se perjudica la voz. Eso va a producir una irritación en las cuerdas vocales y por lo tanto va a ocasionar una modificación que está descripta como una voz más áspera y más profunda. Es importante, dado que implica una responsabilidad, entender que le hago una entrevista a la persona interesada y trabajaría en coordinación con el equipo tratante”, aclara la profesional.

Las posturas básicas que se utilizan para practicar consisten en respirar alternativamente acostado, sentado y de pie, pero esto dependerá de la situación en la que se encuentre el individuo. “De todas maneras, habría que ver si esa persona está en condiciones de caminar, porque hay quienes caminan una cuadra y quedan agotados. Está estudiado que la respiración con la cual nacemos es la más correcta para que podamos, incluso, colocar la voz de la mejor manera. De lo contrario, si por ejemplo usamos ropas ajustadas, si además no hacemos ejercicio, más el tema del miedo y la locura que vivimos, todo eso hace que la respiración se vaya desplazando hacia arriba. Y los pulmones son más pequeños en la parte superior y más grandes en la base. Entonces, si bien yo trabajo la respiración en la parte baja, media y superior, de todas maneras voy a hacer que la persona trabaje más con la zona baja”, explica.

“Hablamos muy rápido, no nos tomamos el tiempo para respirar y, al mismo tiempo, vivimos en permanente estado de tensión. Todo eso hace que lastimemos la zona donde están ubicadas la laringe y las cuerdas vocales (donde tenemos la nuez de Adán)”. No obstante, esa y otras afectaciones no tienen que ver exclusivamente con test positivos, distingue. “En función de lo que he estudiado sobre covid, se mencionan fundamentalmente disfonía y afonía. Pero en otros casos tenemos nódulos, provocados por otras causas. Para hacerse una idea: un karateca te pega un golpe a nivel de la laringe, eso te produce un paro respiratorio y como consecuencia la muerte si no llegan a tiempo para hacerte una traqueotomía. Si el karateca te pega a nivel abdominal, los músculos que tenés allí son muy poderosos (claro, si quiere, igual puede hacerte daño). En cuanto a la voz, esos músculos te van a ayudar; los que están en la laringe son especializados para el habla. Una persona que grita un gol en el estadio, al otro día está disfónica. Si verdaderamente colocamos la voz como corresponde, la técnica vocal ayuda. Una persona que tuvo covid y quedó con una disfonía puede ir superándolo mediante la respiración y los apoyos correctos: abdominal y pélvico. Pero necesito tener un diagnóstico”.

Tapabocas y técnica vocal

Más allá de quienes enferman, varias conductas están afectando tanto la correcta emisión como la comunicación en general, según observa la especialista. “Hay asuntos colaterales: yo miro a los colegas en los medios de comunicación que salen con tapabocas. Prefiero y recomendaría los tapabocas quirúrgicos, porque son livianos y ahogan menos. Esa es mi experiencia. Veo los tapabocas que utilizan, de paño, de tela, hasta de cuero, y no siento que respiren correctamente. También allí hay un tema, en este caso referido a los profesionales de la voz, comunicadores, telefonistas, docentes. Además, con el teletrabajo que hacemos actualmente, estamos horas haciendo fuerza para que la voz pueda proyectarse de otra manera. Ahí, de nuevo, la persona va a necesitar trabajar los apoyos, que son los pisos de la voz, que le permitan colocarla y hablar con comodidad. He escuchado a profesionales y a invitados a los que no se les entiende nada, porque hablan como si estuvieran sin tapabocas”.

Aparte del virus y la batería de modificaciones que trajo aparejadas en la vida cotidiana, Núñez detectó en su consulta “daño afectivo/emocional que causa depresión y falta de fuerza, y de alguna manera pierden la forma de hablar normalmente”. Dice que aunque incidan otros componentes, tampoco los desconoce. “Si bien no los trabajo como psicóloga, sí los abordo como coach y como fonoaudióloga. Aplico una metodología que reúne conocimientos en distintas áreas. Estamos viviendo un momento realmente pesado y la angustia te dificulta hasta tragar; sentís como si una mano te apretara la garganta, y si esas cosas no se resuelven, a la larga va a haber problemas”.