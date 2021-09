No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los requisitos de hardware se han vuelto un problema para las personas que quieren jugar a los títulos más nuevos en PC. Con el paso del tiempo las recomendaciones mínimas que una computadora debe cumplir para correr un juego relativamente bien requieren cada vez más inversión por parte del usuario. Por esto, en los últimos años comenzó a explorarse el servicio de juegos en la nube, que requiere menos recursos. En ese camino está Microsoft con su app xCloud, que funcionaba para su consola Xbox pero abrió en varios países una versión beta para PC con Windows 10.

Los juegos en la nube permiten que el usuario pueda, mediante el pago de una suscripción mensual, acceder a diversos títulos que no deberán ser descargados a la computadora y no dependerán del hardware. Hay requisitos, por supuesto, pero refieren más a la conexión a internet y a la compatibilidad del dispositivo o el control.

En abril ya se había habilitado la beta para utilizar esta funcionalidad en Windows mediante el navegador, pero ahora se hace con el soporte de la aplicación de Xbox para el sistema operativo.

En el caso de las computadoras con Windows 10, al pagar una suscripción a Game Pass Ultimate de Xbox accederán a un catálogo de más de 100 juegos que podrán correr en la nube, como Quake, A Plague Tale: Innocence, ARK: Survival Evolved, Batman Arkham Knight, Battlefield 5, DayZ, Dead by Daylight, eFootball PES 2021, Fallout 4, Forza Horizon 4, Hades, Halo Wars 2, Mass Effect: Andromeda, la saga Ori, Resident Evil 7: Biohazard, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Sims 4 o la saga Yakuza. La versión en la nube también sirve para probar los juegos antes de descargarlos en mejor calidad a la computadora.

En los países donde se ha habilitado el servicio se necesita pagar la suscripción a Game Pass Ultimate, un control compatible conectado mediante Bluetooth o puerto USB y una conexión a internet de 5 Ghz con 10 mbps de bajada.

La beta abierta de xCloud se encuentra disponible en Estados Unidos, Canadá, varios países europeos, incluido España, Corea del Sur y México.

El Game Pass aún no está disponible en Uruguay y habrá que esperar a ver si el acuerdo que Antel firmó en julio con la empresa uruguaya Abya para proveer juegos en la nube del servicio GeForce Now de Nvidia no genera algún tipo de complicación ante un posible intento de Microsoft para que XCloud desembarque en el país.