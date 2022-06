El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta este viernes por la mañana sobre una ola de frío que afectará a varias localidades del sur del país entre el sábado 25 y el lunes 27 de junio. Según detallan, “debido al ingreso de una masa de aire frío” se esperan temperaturas mínimas que “oscilarán entre -1º/2ºC y las máximas entre 8º/12ºC”.

Asimismo, aclaran que “en las zonas que no están comprendidas en la ola de frío, si bien se prevén temperaturas bajas, las mismas no cumplen con el criterio de tres días consecutivos por debajo de los umbrales determinados climatológicamente para la época del año”, por eso no están dentro de la alerta.

Aviso por OLA DE FRÍOComienza el 25/06/2022 y finaliza el 27/06/2022.Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/fhrmxgtof2— Inumet (@MeteorologiaUy) June 24, 2022

Durante los próximos tres días se prevé “la formación de heladas y precipitaciones escasas y aisladas”.

La alerta cubre la totalidad de Flores, Florida y Lavalleja, en el resto de los departamentos, las principales localidades afectadas por la ola de frío son: Canelones (Migues, Montes, San Antonio, San Bautista, San Ramón y Tala), Cerro Largo (Arbolito, Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé), Colonia (Florencio Sánchez), Durazno (Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, Feliciano, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yi), Maldonado (Aiguá, El Edén y Los Talas), Rocha (Lascano y Velázquez), San José (Mal Abrigo), Soriano (Cardona, Egaña, José Enrique Rodó, Risso y Santa Catalina), Tacuarembó (Caraguatá), y Treinta y Tres (Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, Isla Patrulla, María Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines, Vergara y Villa Sara).