Terminó la semana de vacaciones de primavera y muchos uruguayos que pudieron tomarse unos días libres, vuelven a sus rutinas. Entre el viernes 15 de setiembre y el jueves 21, 186.444 personas salieron del país y entraron otras 169.347, según datos de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior. En entrevista con el programa Doble Click, de radio Del Sol, la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Marina Cantera, habló de las primeras impresiones de esta semana para el turismo interno.

Al respecto, Cantera dijo que es muy pronto para evaluar si al turismo dentro del territorio nacional le “fue bien o mal a rajatabla y para todo el país” porque aún no tienen los números finales. De todas formas, adelantó que se vivió “un poco la misma situación de los últimos tiempos” desde la pospandemia. Por un lado, “las reservas se dan muy sobre la fecha y eso no nos permite prever mucho cuál va a ser la ocupación”, y por otro lado, “definitivamente hay diferencias entre los departamentos, inclusive entre los destinos”, explicó.

“Hay destinos que estuvieron más o menos en las expectativas que tenían para esta semana de vacaciones”, señaló. Pero en otros ocurrió lo contrario, como es el caso del sector termal. “No nos olvidemos que en este momento las termas están en su temporada alta”, dijo Cantera y equiparó la situación actual a la que se registra en estos lugares durante el verano, cuando baja notoriamente la cantidad de turistas. A esto se suma la proximidad de estos destinos con Argentina y que muchas personas prefieren cruzar la frontera por la diferencia cambiaria.

Cantera señaló que durante la semana de vacaciones de primavera, Colonia fue uno de los departamentos que tuvo “una performance” cercana a las expectativas de los operadores turísticos. La presencia de turistas también fue buena en Montevideo, “que viene en el último tiempo recuperándose muy bien”, añadió, y en departamentos del este como Maldonado, Canelones y Rocha, aunque “todos tienen situaciones distintas” incluso entre los balnearios de un mismo departamento. “Por ejemplo, en Rocha hay algunos balnearios que nos han expresado ‘mirá nosotros estuvimos bien’ y otros muy mal, y eso sucedió también durante el verano”, dijo Cantera.

La presidenta de la cámara señaló que en la situación actual del turismo inciden dos factores: hacia dónde van los uruguayos y la cantidad de extranjeros que se reciben. En relación al primer punto remarcó que muchos uruguayos en lugar de quedarse en el país optan por ir a Argentina y eso golpea con mayor intensidad a los balnearios que reciben principalmente a uruguayos durante el año.

Sobre el ingreso de extranjeros, Cantera dijo “que los números que muestra el Ministerio de Turismo son números donde los extranjeros se están de a poco recuperando, todavía no está de la mano con la cantidad de uruguayos que salen”. En esta línea señaló que las vacaciones de setiembre no son fechas en las que ingresen al país una gran cantidad de extranjeros y “casi todos nuestros destinos se sirven de los propios uruguayos que vacacionan”. “Al no estar ese número de uruguayos que está saliendo a Argentina, obviamente esto repercute en algunos departamentos y balnearios”, enfatizó.

Ante el planteo de que Uruguay es caro comparado con otros países de la región e incluso del mundo, Cantera opinó que “tenemos que sacarnos ese chip de que Uruguay está caro” y señaló que ha participado en ferias en México y Estados Unidos, donde se promociona a Uruguay como país turístico, y a su entender “si uno mira realmente no hay tanta diferencia como uno piensa”. Según comentó “llegaron a pagar por una noche en Nueva York casi 500 dólares en un hotel muy sencillo tres estrellas”, aunque admitió que no se puede “comparar los precios de hotelería en Montevideo” con los de “capitales mundiales”.

“A misma cantidad [de población] o a mismos servicios no siempre Uruguay está tan caro, quizás en algunos productos sí y quizás en otros no. Uruguay tiene una gran particularidad y creo que es algo muy bueno como destino que tiene ofertas y precios para todos los bolsillo”, expresó. “Uruguay no está tan despegado como a veces queremos ver los uruguayos en términos de precios, siento que no es tan así”, agregó.

Por otra parte, reconoció que en la calidad de los servicios que ofrece Uruguay se puede trabajar. “Si bien la calidad de la gente es algo que los turistas aprecian, obviamente nosotros tenemos una enorme disparidad”, admitió y apuntó que esto ocurre en parte a que tener muchos empleados es caro y eso genera una sobrecarga de tareas sobre el personal. No obstante, dijo que, por otra parte, esto ayuda a que “los trabajadores queden protegidos”, como ocurrió en la pandemia.

“Cualquier imprevisto los trabajadores uruguayos están bien cubiertos y eso es una gran cosa para todos. Para la sociedad, pero también para el sector turístico, porque eso habla que los trabajadores tienen otra calidad de vida que no es la misma que tienen estos países, donde la gran mayoría de los trabajadores cobran un sueldo muy mínimo y viven de propinas. Hay una cantidad de factores y variables por las cuales a veces nosotros nos queremos comparar con otros países, pero es muy difícil hacer esa comparación cuando nuestro sistema es totalmente distinto y realmente da garantías a los trabajadores para apoyarlos”, resumió.

Seguro de paro parcial

Cantera también se refirió al anuncio hecho por las autoridades días atrás, sobre el seguro de paro parcial durante tres meses para el sector de la hotelería. La medida comenzará a aplicarse en setiembre y se extenderá hasta noviembre inclusive, según planteó Mieres, que explicó que esto implica “la posibilidad de que los trabajadores usufructúen un seguro de paro parcial por días” porque “lo que se nos ha dicho desde la actividad hotelera es que hay muchos hoteles que funcionan sólo durante los fines de semana, de viernes a lunes”.

Según destacó el sector es muy diverso y se necesitaban “soluciones que fueran más a medida de cada uno”. “Se arribó a que esta era una medida muy necesaria para el sector, así que estamos felices de que definitivamente haya salido, quizás un poco más tarde de lo que se esperaba, pero felices de que haya salido porque obviamente esto beneficia a unos cuántos hoteles que lo estaban necesitando”.