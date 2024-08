En la tarde del miércoles, en la sala Lazaroff, en el Intercambiador Belloni, se dio el puntapié inicial del programa La Defensoría en tu Barrio. La actividad contó con intérprete de lengua de señas uruguaya (LSU) y fue transmitida en vivo por el canal de Youtube. De esa manera, la Defensoría de Vecinas y Vecinos se propone hacer visitas periódicas a los diferentes barrios de la capital, con reuniones con organizaciones y colectivos territoriales, para conocer de primera mano los problemas que identifican y dar respuesta a sus planteos.

El cronograma previsto hasta el momento continuará el viernes 6 de setiembre en Puntas de Macadam, el jueves 12 en Barrio Cirilo, el 19 de setiembre en Las Cañitas (municipio G) y resta confirmar la fecha para visitar Villa Farré, antes de octubre.

El titular de la Defensoría, Daniel Arbulo, quien asumió el cargo en junio, explicó a la diaria que esto obedece a una de las líneas principales marcadas para este período, que es precisamente la descentralización: “Ahí identificamos una necesidad, en función de que la mayoría de los reclamos que nos llegan están muy concentrados en la zona centro de la ciudad, los municipios B, CH, C. La gente tiene más acceso a nosotros en el B, donde tenemos un equipo de dos promotores de convivencia, en conjunto con el municipio. Entonces, de alguna manera, estos espacios centrales canalizan más rápido su llegada a la Defensoría. Nos parecía que el objetivo, en función de eso, era trabajar más en clave de descentralización y llegar a todo el territorio”.

Ya que aspiran a poder atender cada barrio de Montevideo –según el Instituto Nacional de Estadística, son unos 62– o al menos asegurarse de ir a los 18 centros comunales durante el período, la prioridad va a estar en los cuatro municipios de la periferia, es decir, el A, el G, el D y el F, sin olvidar al resto.

En esos lugares suelen encontrar dos tipos de pedidos, detalla el jerarca. “Por un lado, la demanda colectiva: un grupo de personas, organizaciones, concejos vecinales, cooperativas, que se reúnen porque tienen alguna preocupación en concreto, como puede ser el transporte, la recolección de residuos, el espacio público, y se contactan con la Defensoría. Nosotros ahí queremos tratarlo junto con un segundo tipo de demanda, que es la individual. Por eso la idea es que estas instancias sean reuniones en un centro de barrio o en algún espacio en donde nos convoquen, pero que luego haya un recorrido casa a casa, en esa manzana o en el entorno de una feria”. Eso, explica, conduce a una tercera inquietud: “Ahí aparecen las típicas demandas que llegan a la Defensoría, que tienen que ver con el componente de gestión departamental y municipal”.

Pasando en limpio, La Defensoría en tu Barrio es un programa de acercamiento mediante reuniones concretas, lo que no significa que se vayan a instalar oficinas en cada barrio. “Esto es complementario a otras acciones que queremos hacer con los municipios”, indicó Arbulo, y agregó que hay interés en replicar el proceso de promotores de convivencia aplicado en el B, ya que “básicamente dan una mano en clave de mediación comunitaria ahí donde hay algunos problemas puntuales”.

En ese sentido, mencionó un par de situaciones posibles: “El caso típico es la plaza Roslik, donde había problemas de convivencia, horarios, problemas generacionales y demás; el diálogo hizo que los vecinos organizaran la Comisión Cordón Sur y pensaran distinto el espacio. Eso nos parece importante. La otra línea de trabajo es directamente ir en algún momento a algún espacio a recabar demandas de los vecinos: por ejemplo, que estén molestos con la poda, porque tiene una demora muy grande”. En el tiempo que lleva al frente de la Defensoría ha detectado cierto patrón en las convocatorias: “Empiezan por un tema puntual y, en realidad, no necesariamente es el tema de fondo, sino que hay otros. Empiezan por el contenedor y se dan cuenta de que el problema del contenedor es que hay un grupo de personas en situación de calle y que ese espacio público no tiene mantenimiento. Si tirás de la piola, empiezan a aparecer problemas más estructurales, profundos. Lo que no queremos dejar escapar aquí es que no es sólo una reunión con la organización, que a veces tiene una demanda concreta, por ejemplo, ampliar el recorrido de un ómnibus. La escuchamos, pero en esa zona las demandas son otras, como en el caso de los nuevos realojos y la convivencia entre los vecinos que estaban instalados. En el puerta a puerta empiezan a aparecer otras inquietudes que no necesariamente están abarcadas por esas redes”.

Arbulo recalca que la Defensoría no debe verse como una asesoría o una mera oficina: “La intención que tenemos es que sea un espacio de promoción de derechos, y un derecho que tenemos todos es a exigirle al Estado que brinde buenos servicios. Así que por ahí pasa la estrategia”.