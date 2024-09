Un party game es un tipo de juego de mesa ideal para fiestas y reuniones con grandes grupalidades. Estos juegos son mucho más divertidos cuantas más personas se sumen a la propuesta. Las reglas de un party game suelen ser muy sencillas y deben poder explicarse en muy poco tiempo. Su objetivo principal es la diversión y la socialización, por eso funcionan muy bien en ambientes distendidos o festivos.

Hay quienes suelen argumentar que los party ni siquiera son juegos de mesa “serios” y que no merecen la pena. Admito que rara vez compro party games, ya que disfruto de juegos que tienen un desarrollo más profundo y de jugar varias horas en un ambiente tranquilo. Los party games que tengo me los han regalado, pero con el tiempo me he dado cuenta de que son los juegos que más salen a la mesa en reuniones de amistades cuando el ambiente es festivo. También son los que más me piden prestados cuando se trata de llevar un juego a una reunión donde participará mucha gente y el objetivo es la diversión grupal. Son una excelente manera de demostrar que los juegos de mesa no necesariamente son densos o aburridos, ni requieren de una gran concentración.

A continuación, tres party games que recomiendo y que me han proporcionado grandes momentos de diversión, llegando a llorar de risa en más de una ocasión.

Mal trago

En Mal trago, editado por Top Toys, encarnaremos un grupo de goblins que arriesgará su vida para probar las pociones de una bruja. Es un party game en el que no vas a poder parar de reír. El objetivo del juego es ser el goblin sobreviviente a las letales pociones. Es un juego de robar cartas que contienen hechizos y conjuros con reglas a cumplir durante la partida, como no pronunciar la palabra “sí”, hablar sólo con diminutivos, no tocar cartas con el dedo pulgar, cambiar las “s” por “z”, entre otras. Estas reglas pueden convivir y pueden llegar a superponerse, si es que hay varios conjuros activos. Quien rompa los conjuros deberá beber y encomendarse a las divinidades para que no le toque una poción mortal.

Sound Box

Sound Box es un juego de mesa de la editorial Devir. En él, una persona se pondrá gafas para tratar de escuchar e identificar cada uno de los sonidos que hace el resto del grupo. Parece sencillo, salvo por el detalle de que los sonidos se hacen todos a la vez. Imaginen a diez personas haciendo sonidos desesperadamente con un reloj de arena en marcha, tratando de hacerse escuchar. A quien escucha, sin poder ver, le llega una mezcla de sonidos difíciles de identificar, ya que las tarjetas de Sound Box incluyen elementos complejos de representar sonoramente, como “ataque de monstruos”, “clase de yoga”, “guerra intergaláctica” o “pesca”. Cuando se juega con más de siete personas, entra en juego la “grabadora”: otra persona se pone gafas y se encarga de retener sonidos para ayudar a quien intenta identificarlos, ya que en algún momento podrá preguntar: “¿Qué grabaste?”. La grabadora deberá entonces reproducir lo que escuchó. Es un juego muy adrenalínico, cooperativo y divertido. Eso sí, es difícil de ganar.

A prueba de retos

Para desterrar la idea de que en los juegos de mesa todas las personas deben estar sentadas alrededor de la mesa, A prueba de retos, editado por Exploding Kittens, nos propone un juego de desafíos físicos sencillos que, dependiendo de la “maldad” del grupo, pueden volverse tremendamente difíciles. Se trata de una caja llena de retos en los que tendremos que utilizar pelotas, lapiceras, cubitos de hielo, vasos e incluso el teléfono. Los retos que contienen las cartas son fáciles, pero antes de que empieces, el resto del grupo lo hará más difícil.

Quien haya convertido el reto en el más complicado se convertirá en tu ayudante. El desafío se vuelve más difícil porque el grupo decide el número de veces que debes hacer la acción que la carta indica. Algo sencillo de hacer puede complicarse mucho si tenemos que hacerlo 20 veces. Si lográs completar el reto con éxito, tú y tu ayudante ganan puntos. Si fallás, el resto se lleva los puntos. Podemos decir que es un juego de mesa corporal y, por ser diferente, lo elegí para incluirlo en este top 3 de party games para reírse sin parar.

Además, estos juegos son excelentes opciones para regalar, ya que no son tan caros como los juegos de tablero, son fácilmente transportables y fortalecen los vínculos. Así que ya sabés, si en estos días tenés un cumpleaños, una reunión de amistades o de trabajo en la que querés que la gente se relacione desde otro lugar, podés buscar alguno de estos juegos u otros en Sparta Board Games, Montevideo Gaming House, Enigma Games, XUruguay, y si te vas de viaje y te querés divertir allá, los podés conseguir en el Duty del aeropuerto de Carrasco. No hay excusas para no divertirse.