En el marco del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, que se conmemorará el próximo 25 de agosto, en la sede de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) la Intendencia de Florida, liderada por Guillermo López, anunció el proyecto ganador que llevará a cabo la remodelación del predio histórico donde se redactaron las leyes fundamentales para declarar la independencia.

El proyecto contempló la intervención de los padrones 596 y 597, con frente a las calles Ituzaingó y Alejandro Gallinal, que cuentan con la protección de Monumento Histórico Nacional, según la Ley 14.040. El llamado fue presentado en julio y se recibieron 18 propuestas que fueron evaluadas por un jurado integrado por representantes de la Intendencia de Florida, de la SAU, de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, de la Comisión Departamental del Bicentenario y un representante electo por los concursantes.

El anteproyecto ganador, presentado bajo el seudónimo Muro, fue formulado por el equipo integrado por los arquitectos Luis Santellán, Luis Ardanche, Ana Fernández, Ana Clara Gómez, el ingeniero Carlos Scosería y los bachilleres Lucía Pazos y Mauricio Núñez. Según lo valorado por el jurado, el proyecto seleccionado propone una recomposición del tejido urbano, generando a su vez un recorrido a cielo abierto que culmina enmarcando una perspectiva visual del Monumento a la Independencia, obra del escultor Juan Ferrari, que se encuentra en el centro de la plaza Asamblea, un punto neurálgico de la ciudad.

El llamado a licitación remarcaba que es un punto de tránsito vehicular importante, por lo que el proyecto debía garantizar condiciones seguras para los peatones, procurando la mejora del entorno inmediato con espacios públicos de calidad, integrados al entorno y que permitan el uso y la integración de todo tipo de público, siendo la accesibilidad un aspecto fundamental.

También generará un espacio de gradas y un escenario que permitirá la realización de eventos protocolares, culturales y comunitarios de escala acotada. La obra ofrecerá un contraste entre el espacio “natural” y el arquitecturizado, que incluye elementos simbólicos como la silueta del rancho, los pabellones y la referencia a los 15 participantes de la Sala de Representantes de 1825, entre otros. Se prevé que la obra concluya antes de fin de año.

De acuerdo a lo informado el martes por el intendente de Florida, la inversión para la ejecución de la obra superará los US$ 400.000 y se otorgarán en premios otros US$ 12.000 (el ganador recibirá US$ 6.000, el segundo lugar US$ 4.000 y el tercero US$ 2.000). El resultado del concurso, junto a la apertura de la muestra correspondiente, se realizó el martes en la sede de la SAU (Gonzalo Ramírez 2030), en Montevideo, y más adelante la exposición será trasladada a la ciudad de Florida.

Entre los requisitos del concurso se especificaba que dentro de los equipos técnicos que se presenten al menos un integrante deberá ser oriundo del departamento de Florida o tener residencia fijada allí.

El segundo premio correspondió al equipo de los arquitectos Santiago Hernández, Mariana Cecilio, Diego Arrigonni, Gabriel Cabrera y el ingeniero Fernando Llambí. En tanto, en tercer lugar quedaron los arquitectos Maximiliano García, Federico Mirabal, Martín Cianni, Aleka Ramírez, Franco Tomaduz, el ingeniero Rafael Rinaldi y los bachilleres Sofía Marrero Bach, Fausto Britos y Gonzalo Álvez. Recibió una mención honorífica el equipo compuesto por Antonio Fabio Boggia, Andrés Javier Cabrera, Andrea Laborda, Clara María Torres y Daniel Machado.