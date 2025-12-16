Canelones

El segundo departamento más habitado del país exhibe una amplia franja costera con más de 65 km de playas aptas para baños, lo que constituye sin dudas uno de sus principales atractivos para los turistas, público constituido principalmente por habitantes de otras partes del departamento. Una de las propuestas que más atraen a turistas del exterior es el enoturismo; más del 60% de las bodegas del país se encuentran en Canelones y abren sus puertas todo el año con actividades para dar a conocer su proceso de producción a quienes las visitan. Desde el gobierno departamental se viene haciendo una fuerte apuesta por dar a conocer la propuesta vitivinícola del territorio canario en los países vecinos para atraer el turismo en la región, y se están reforzando las ofertas gastronómicas que vienen teniendo creciente éxito en los últimos años.

Canelones Suena Bien

Por cuarto año consecutivo, la rambla de Atlántida será escenario de una multitudinaria fiesta musical a partir de las 19.00 los días 30 de enero y 1º de febrero. El evento contará con la participación de artistas y bandas locales como Oriah, El Gato de Ponce, Costeros Crew y Mesita, y tendrá como broche de cierre a destacados exponentes del país vecino: Divididos y Nicki Nicole.

La propuesta, de acceso libre y gratuito, dispondrá de puestos sanitarios y de hidratación, punto violeta, sala de lactancia y el móvil de salud de la intendencia, que brindará exámenes y controles sin costo. Además, habrá feria de emprendedores, foodtrucks y diversos servicios pensados para el disfrute del público.

San Luis Jazz, música en movimiento

El proyecto musical activo todo el año en el Espacio Amor de Mar mantiene viva su actividad durante el verano con una amplia grilla de jazz desde diciembre, con más de 20 conciertos con entrada libre. La temporada comenzó el sábado 13 y las próximas fechas se celebrarán el viernes 19 y el sábado 27 a las 21.00. De este modo se prepara para su última fecha; la segunda edición del Festival San Luis Jazz será el 24 de enero y tendrá los espectáculos de Música Efímera, La Ventolera y Carlos Negro Aguirre.

Entre las diversas posibilidades para escuchar música en vivo de forma gratuita en la temporada 2025-2026 en Canelones también se encuentra el festival Música en los Parques, en Las Piedras, que comenzó en noviembre y tendrá su última fecha el 21 de diciembre en el parque Artigas, con la Orquesta Departamental de Canelones las 19.00.

Visitas guiadas a bodegas

Algunas de las más de 90 bodegas del departamento abren sus puertas al público y se consolidan como un atractivo destacado del enoturismo, con visitas guiadas en las que se recorren viñedos y salas de elaboración, se conocen en detalle los procesos de producción y se proponen distintas actividades pensadas para diversos públicos. Entre ellas se destaca H Stagnari, la bodega del tannat más premiado del mundo, ubicada en la ciudad canaria de La Paz, que durante diciembre –hasta el 28 inclusive– ofrece, de miércoles a domingos de 10.00 a 17.00, visitas guiadas, degustaciones, experiencias personalizadas para turistas y eventos destinados a empresas. Las visitas a sus instalaciones pueden reservarse previamente a través de la aplicación TurismoCanelones, que centraliza la oferta y facilita el acceso a estas propuestas.

Parque Roosevelt

Además de las actividades que se planifican puntualmente para el verano, Canelones posee una amplia extensión de parques arbolados que permanecen abiertos todo el año pero se convierten en destinos especialmente atractivos en la época más cálida del año. Saliendo de la capital hacia el este, se encuentran la naturaleza, la cultura y la comunidad en el Parque Roosevelt –también llamado Parque de los Derechos Humanos–, que con sus 370 hectáreas y más de 500.000 árboles es el más grande del país. Este enorme predio natural abierto las 24 horas invita a recorrerlo a través de sus senderos y cuenta con distintas propuestas recreativas, educativas y deportivas. En la página web https://parqueroosevelt.uy/ y en su cuenta de Instagram se puede consultar la grilla de eventos que se llevan a cabo en esta área verde del departamento costero.

Horario de verano en la quinta Capurro

En el extremo noroeste del departamento se encuentra en Santa Lucía la emblemática finca declarada Monumento Histórico Nacional. Esta construcción histórica se distingue por su jardín de nueve hectáreas, cuyo principal atractivo es su notable diversidad botánica. El entorno natural y el valor patrimonial del conjunto la convierten en un punto de interés turístico y cultural de referencia en la región, con especies centenarias y construcciones que remiten a su pasado como residencia de veraneo de fines del siglo XIX. Abierta al público durante todo el año, en verano amplía su horario de visita de martes a domingos de 8.00 a 20.00 hasta el 31 de marzo de 2026, y será escenario de diversas actividades culturales y visitas guiadas. Se puede hacer consultas y reservas por el teléfono 098 011 884.

Otras actividades

El 2 de febrero se celebrará el 100° aniversario de Julio Sosa en Las Piedras, ciudad de origen de “el varón del tango”. Habrá diversos eventos, entre ellos, un certamen de canto organizado por la Intendencia de Canelones en homenaje al reconocido cantautor rioplatense.

Además de la página web de la Dirección de Turismo departamental, se encuentra disponible la aplicación TurismoCanelones para celulares Android y Apple. Allí se puede ver la agenda de eventos, actividades, obtener información sobre los distintos atractivos turísticos, y cuenta con la posibilidad de visualizar en vivo algunas de las playas más importantes del departamento las 24 horas.

Punta del Este, Maldonado (archivo, febrero de 2025). Foto: Ignacio Dotti

Maldonado

A pesar de que desde el inicio de la pandemia el rubro turístico se vio afectado, a medida que se recupera la coyuntura económica en la región se viene mostrando una evolución positiva en la visita al departamento, y los hospedajes de lujo más onerosos ya se encuentran reservados para enero y febrero. La capital fernandina posee algunos de los puntos turísticos más concurridos del país, y aunque Punta del Este es el destino de preferencia indiscutible para los vecinos rioplatenses, Maldonado ofrece una enorme variedad de posibilidades que atraen a un público interno y externo muy diverso. Además de su amplia riqueza paisajística, constituida por sus playas, sierras, parques, lagunas y áreas rurales, se organiza en el departamento una amplia cantidad de eventos de diversa índole. Sus playas reconocidas en la región y en el mundo se llenan de sombrillas desde el final de cada diciembre hasta los últimos días de febrero.

La Barra Mall

El grupo inversor detrás de La Barra Mall presentó la primera etapa del proyecto de renovación del centro comercial, ubicado en La Barra, Maldonado, con el objetivo de revitalizar el espacio y redefinir su identidad. La iniciativa arranca con siete locales confirmados, cuyas primeras aperturas están previstas para el 27 de diciembre, con un plan de obras que continuará durante la temporada.

El proyecto abarca unos 1.400 metros cuadrados cubiertos y cerca de 1.700 metros cuadrados totales, incluyendo terrazas y áreas exteriores, y mantiene la volumetría original del predio, aunque con una modernización integral de fachadas, accesos y terminaciones. Esta fase inicial se inscribe en un plan más amplio, que prevé nuevas aperturas, mejoras en infraestructura y una ampliación de servicios, con la meta de consolidar a La Barra Mall como un polo comercial, gastronómico y de bienestar durante todo el año, en un contexto de fuerte dinamismo inversor en la zona y de cara a una temporada que se proyecta especialmente favorable.

Casapueblo

El museo creado en Punta Ballena por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró funciona en el corazón de la emblemática construcción y ofrece un recorrido por su prolífica y multifacética obra. Allí se exhiben pinturas, cerámicas y esculturas de distintas etapas de su producción, distribuidas en cinco salas y tres terrazas que reflejan el concepto de “arquitectura modelada”, visible en pasadizos, arcadas y elementos integrados a los muros.

La propuesta se completa con una sala de cine dedicada a documentales sobre la vida y el legado del creador, y con la Taberna del Rayo Verde, un espacio para disfrutar de la gastronomía con vista al mar y a los cerros. Abierto todos los días del año desde la mañana hasta la puesta de sol, Casapueblo recibe a miles de visitantes y se consolida como uno de los principales referentes culturales y arquitectónicos del país. El ticket para la visita se puede comprar desde la página web https://casapueblo.com.uy/.

Piriápolis

Piriápolis es uno de los balnearios más elegidos por los turistas internos para disfrutar el verano, ya que concentra en sus 25 kilómetros cuadrados la posibilidad de visitar la playa, una amplia variedad de construcciones históricas, propuestas gastronómicas y culturales, cerros, la popular Rambla de los Argentinos, y todos los años ofrece varios eventos artísticos y musicales. En la temporada anterior fue el quinto destino más visitado del país y recibió a más de 74.000 turistas que eligieron pernoctar en el balneario. La tendencia de reservas en diciembre augura que recibirá un número aún mayor de visitantes este verano.

Sierra de las Ánimas

La Sierra de las Ánimas se consolida en verano como uno de los principales destinos de turismo natural del este del país. Este espacio, compartido entre los departamentos de Maldonado y Lavalleja, concentra una creciente afluencia de visitantes atraídos por su paisaje serrano y sus propuestas al aire libre. Caminatas, senderismo y recorridos por miradores naturales forman parte de la experiencia, con los Pozos Azules como uno de los puntos más concurridos durante la temporada estival.

A pesar de que este espectáculo natural se encuentra en un terreno privado, Ernesto, el dueño del campo por el que se accede a estas piscinas naturales, ha decidido mantener el acceso abierto para compartir con los demás este singular atractivo. Se puede acceder a través de la coordinación previa con Red Ánima, un grupo de Pan de Azúcar que coordina los paseos asegurando que los visitantes puedan disfrutar de la mágica experiencia de los Pozos Azules pero manteniendo el cuidado adecuado del entorno natural.

Alternatus Uruguay

Este espacio dedicado a la conservación de la vida silvestre, aunque se encuentra abierto todo el año, durante el verano se presenta como una propuesta alternativa para quienes buscan experiencias vinculadas a la naturaleza y la educación ambiental. Se trata de un proyecto familiar que desde hace años ofrece el servicio de rescate de serpientes venenosas, asesoramiento sobre reptiles y arácnidos, brinda talleres, cursos y charlas sobre fauna silvestre y cuenta con un criadero de reptiles que se puede visitar en el parque municipal La Cascada.

Está abierto todos los días de 10.00 a 20.00. Promueve la protección de especies nativas y el vínculo responsable con el entorno natural, y ofrece actividades orientadas a la sensibilización y al conocimiento de la biodiversidad local, en un marco que complementa la tradicional oferta turística de sol y playa.

Castillo Pittamiglio y Castillo Piria

Para quienes se interesan por el mundo de la alquimia y la masonería, en el balneario Las Flores se encuentra el emblemático Castillo Pittamiglio, cuya arquitectura es un viaje a la simbología constante, llena de mensajes y significados. Este castillo, rodeado de un favorable entorno natural, edificado por el arquitecto Humberto Pittamiglio en 1956, abre las puertas de su Museo Interactivo de miércoles a domingos de 11.00 a 17.00 y se puede coordinar su visita guiada por el Whatsapp 097 964 457.

Barra de Valizas, Rocha (archivo, febrero de 2025). Foto: Alessandro Maradei

Rocha

Rocha se consolida como uno de los destinos más elegidos del verano uruguayo por la diversidad de sus paisajes y la fuerte impronta natural que atraviesa todo el departamento. Desde las playas oceánicas de La Paloma y La Pedrera, con una estructura más urbana y una oferta consolidada de servicios, gastronomía y vida nocturna, hasta balnearios de perfil más agreste como Punta del Diablo, Valizas y Cabo Polonio, donde predomina una relación más directa con la naturaleza, el litoral rochense ofrece alternativas para distintos perfiles de visitantes. Durante la temporada estival, el surf, las caminatas costeras, los paseos y la observación de fauna se combinan con ferias artesanales, espectáculos al aire libre y una agenda cultural que crece año a año, reforzando el atractivo de Rocha como un destino donde el verano se vive con identidad propia y en estrecho vínculo con el entorno natural.

Barra de Valizas

Con su feria de artesanos, el arroyo, sus calles de pedregullo, las dunas que la separan de Cabo Polonio y sus mágicas noches, Valizas es un destino ideal para quienes buscan descansar de la vorágine citadina en vacaciones. Su zona central se puede recorrer fácilmente a pie de punta a punta y se establecen horarios de circulación exclusiva de peatones, por lo que la frecuencia de autos es muy baja. Con un total de 330 personas que lo habitan durante todo el año, en enero y febrero recibe un importante flujo de turistas internos y extranjeros, principalmente argentinos, que eligen esa especial conjunción de tranquilidad, naturaleza y una activa agenda nocturna. En su calle principal, recientemente asfaltada y que culmina en la playa, se encuentran varias propuestas gastronómicas, tiendas de ropa y creaciones artesanales, y su tradicional plaza Leopoldina Rosa, donde se organizan diversas actividades.

Más allá de que se ofrecen diversas propuestas como caminatas nocturnas al Cabo Polonio, y de que recibe propuestas musicales de lo más variadas tanto en su cancha de fútbol como en los diversos locales gastronómicos, sin lugar a dudas el principal espectáculo de Valizas es su amplia playa con la singular vista a las dunas. No cuenta con locales bailables tradicionales; sin embargo, la música de bandas en vivo y cuerdas de tambores están presentes en la mayoría de las noches veraniegas en este singular balneario.

Cabo Polonio

En las noches polonienses, al recorrer su intemperie, el mítico paisaje se ilumina principalmente por la luz de la luna y su icónico faro que cada 12 segundos visita cada rincón del balneario. La mayoría de las casas no tienen energía eléctrica ni acceso al agua potable, por lo que pernoctar allí es una experiencia completamente diferente a la de cualquier otro destino turístico, lo que convierte esta enorme área protegida en el destino de turistas de todas partes del mundo.

Cabo Polonio es un área protegida a la que sólo se puede ingresar en los camiones habilitados que salen desde su entrada, pasan por su parque y terminan su recorrido en la playa, y no está permitida la circulación de autos u otros vehículos. También se puede llegar a este increíble destino costero desde Valizas a pie, en un recorrido de aproximadamente dos horas con un impresionante entorno paisajístico.

Aunque su impronta es rústica, está lejos de ser de las opciones más accesibles; tiene una altísima demanda internacional y las reservas de alojamiento, aunque varían según la zona, tienen de los precios más elevados de Rocha en verano. Cuenta con una amplia variedad de ofertas gastronómicas cuya especialidad son las preparaciones marinas.

Ultra Trail Valizas-Cabo Polonio

El domingo 25 de enero desde las 4.00 será la próxima edición de la maratón que parte de Barra de Valizas y finaliza en Cabo Polonio, cuyas inscripciones ya están abiertas en Redtickets.

La Serena Festival de la Canción

La Serena Festival de la Canción se presenta en Uruguay como una propuesta musical que apuesta al talento emergente y a la diversidad de estilos, convirtiéndose en un punto de encuentro para artistas y público en pleno verano. El evento combina shows en vivo y espíritu competitivo, promoviendo la música como expresión cultural y generando un espacio de visibilidad para nuevas voces dentro de la escena nacional, en un clima festivo que acompaña la temporada estival.

Ya se encuentra disponible la extensa grilla de la próxima edición, que se celebrará en La Paloma del 2 al 8 de enero y se muda a La Barra el 8 y 10 del mismo mes. Con diversas propuestas nacionales y de países vecinos como Argentina y Brasil, se presentarán artistas referentes de la música rioplatense, entre ellos, Jorge Drexler, Fernando Cabrera y Julieta Rada, y tendrán lugar algunas voces de la música emergente que vienen haciéndose lugar en grandes escenarios, como Camila Ferrari e Isabella Acerenza. Las entradas ya están disponibles en www.laserenafestival.com.

Marea Fest

El 5 y 6 de enero, Punta del Diablo será sede de Marea Fest, una propuesta que irrumpe en la agenda estival con la ambición de posicionarse entre los eventos destacados del verano. El festival reunirá a artistas de primer nivel y ofrecerá dos jornadas en las que la música se fusiona con el entorno costero y la energía característica del balneario.

Con una programación que cruza reggae, candombe, hip hop, funk, percusión, rock y electrónica, Marea Fest propone una experiencia que trasciende los escenarios y pone el acento en el encuentro, la diversidad sonora y la comunidad, en un marco natural privilegiado.

Más información y actualizaciones pueden encontrarse en la cuenta oficial de Instagram: @mareafest_uy.