Paysandú

Termas de Guaviyú

Este complejo termal, ubicado cerca de la localidad de Quebracho, tiene piscinas climatizadas con aguas a temperaturas de 37º C y yacuzis a 38º C. Hay alojamientos de todo tipo y una amplia oferta gastronómica.

En el lugar se encuentra el Centro de Especialización Hotelera y Gastronómica Guaviyú de UTU, que cuenta con 46 alojamientos con diferentes comodidades y un parador gastronómico con una variada oferta de platos y elaboraciones de los estudiantes y profesores. También se realizan actividades recreativas como “canotaje, actividades deportivas en piscina, acuacore, bicicleteada, búsqueda del tesoro, senderismo y área deportiva, entre otras”, según se detalla en el sitio web del lugar.

Acceso por ruta 3, kilómetro 432 (tel. 4755 2023).

El Centro Termal Almirón, ubicado a cinco kilómetros de la localidad de Guichón y a orillas del arroyo Guayabo chico, cuenta con un hotel, camping y residencias particulares. Tiene tres piscinas de agua termal salada caliente, una de agua dulce a temperatura ambiente y dos de agua salada climatizadas cerradas (bajo techo). Las aguas termales tienen poco más de 34º C. En el lugar se encuentra el hotel Salinas del Almirón.

Acceso por la ruta 90, kilómetro 83,500. Tel. Inmotur 098 665 055.

Termas de San Nicanor

Este complejo termal es propiedad privada y funciona en la estancia termal San Nicanor, en cuyo casco está el área administrativa, alojamiento y piscina. Hay dos piletas más en la zona de camping. La temperatura del agua ronda los 40º C. A diferencia de otras termas, están rodeadas por un entorno natural de 860 hectáreas de campo natural y bosques más cuatro lagos artificiales.

Se accede por la ruta 3, kilómetro 476, y se toma por el camino Tierras Coloradas, por el que se recorren 13 kilómetros. Se pasa por la Gruta del Padre Pío, un lugar de frecuentes peregrinaciones. Tel. 4730 2209 y 4730 2208.

Gruta del Padre Pío / Municipio de Chapicuy

Está en la estancia La Aurora, de la familia Tonna, quienes hicieron una gruta y colocaron una estatua del padre Pío. El lugar es visitado por cultores de los ovnis y del contacto con extraterrestres, ya que se habría registrado un encuentro con alienígenas en 1976. Los astronautas del Apolo XI Neil Armstrong y Michael Collins estuvieron en la estancia varias veces.

Tel. 4750 4015. Visitas todos los días de 8.00 a 18.00.

SALTO

Termas del Arapey

A orillas del río Arapey, este complejo termal, situado a 80 kilómetros de la ciudad de Salto, cuenta con un área de 250 hectáreas con instalaciones públicas y privadas. En el predio, que pertenece a la Intendencia de Salto, hay una gran oferta de alojamientos, entre ellos hoteles cinco estrellas a una extensa zona de camping con todos los servicios. Además, sin moverse del lugar se puede acceder a supermercados, restaurantes, panaderías y servicios de transporte. También hay una policlínica.

El sector termal gestionado por la Intendencia de Salto posee piscinas de aguas termales con temperaturas entre 27 y 41º C, con hidromasajes.

Acceso por la ruta 3, kilómetro 548, luego 19 kilómetros por el camino Raúl Gaudín. Tel. 4768 2014. Abierto todos los días de 7.00 a 23.00.

Termas del Daymán

Sobre la costa del río Daymán, este complejo termal, ubicado a diez kilómetros de la capital departamental, contiene el parque acuático Acuamanía y los barrios La Chinita y Jardines. También ofrece alojamientos diversos, desde hoteles de cuatro estrellas hasta el camping, pasando por búngalos, cabañas y apartamentos. Las piscinas tienen temperaturas máximas de 44º C. El predio pertenece a la Intendencia de Salto.

Acceso por la ruta 3, kilómetro 478. Tel. 4736 9711 y 4736 9008. Abierto todos los días de 8.00 a 22.00.

Termas de Salto Grande

Se trata del Parque Aquático de Salto, que cuenta con “propuestas para que toda la familia pase un día inolvidable”, con huéspedes alojados en el Hotel & Bungalows Jardines de Daymán, Gran Hotel Uruguay y Resort Termal Horacio Quiroga. El lugar cuenta con todos los servicios necesarios, incluido el restaurante La Casona.

Acceso cercano al puente internacional de la represa homónima. Parque del Lago s/n. Tel. 4733 4411, 094 304 420 y 093 745 757.

Proyectos termales Por lo menos en tres departamentos más se vienen proyectando complejos termales con el fin de diversificar la oferta: en Tacuarembó, en el balneario Iporá; en Rivera, en el excampo de golf de Pinares del Cuñapirú; en Artigas, en el proyecto Amatista Termal.

