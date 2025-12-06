Aroma a fiestas

Comenzó la séptima edición de la iniciativa impulsada por el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) a beneficio de la Fundación Pérez Scremini –dedicada al tratamiento del cáncer en niños y adolescentes–: la campaña solidaria “Un pan dulce de esperanza”.

La jornada de apertura fue en el Instituto Tecnológico del Pan, donde 11 pacientes de la fundación participaron de un taller de elaboración de pan dulce y budín inglés.

Jorge Fernández, presidente del CIPU, recalcó que esta acción une a las panaderías de barrio durante todo el mes, ya que, por cada pan dulce y budín artesanal vendido, se donarán $ 25 a la fundación, que destina lo recaudado a tratamientos, equipamiento y mejoras para la atención.

En 2024, la campaña alcanzó los $ 450.000 gracias a la colaboración de decenas de comercios de barrio. Los productos participantes están identificados con un sticker.

Feria sustentable en Villa Dolores

Este domingo desde las 17.00, la Sociedad Urbana Villa Dolores y la Cantina del 25 cierran la calle Bado para despedir el año en el barrio. La entrada es libre y los asistentes encontrarán emprendimientos sustentables, espectáculos y premios especiales. La paella gigante empezará al mediodía y además habrá un espacio dulce, meriendas y helados.

Doce años del Andorra

El jueves a las 19.00 la esquina de Canelones 1302 y Aquiles Lanza se enciende para celebrar los 12 años del nuevo bar Andorra. El festejo es en la calle, con entrada libre, y habrá tambores, solistas y bandas para terminar bailando: C1080, La Teja Pride, Rodra y Lipe Gómez, F5 y Dj Hechicera.

La Noche de las Velitas colombiana

El domingo los colombianos se reúnen para celebrar en comunidad una tradición, que ahora compartirán con los uruguayos, de 17.00 a 22.00 en el Pabellón de la Música del Parque Rodó. Habrá música en vivo, feria gastronómica y artesanal, karaoke, DJ, premios, juegos típicos y un espacio especial para las infancias. La actividad es abierta, pero piden llenar el formulario para confirmar participación. Van a estar entregando velitas.

Clases de cocina en Cultural Alfabeta

La pastelera argentina Pamela Villar y su colega uruguaya Florencia Courrèges (Cultural Alfabeta y Escaramuza) se conocieron cocinando hace más de 20 años. Desde aquel momento pasaron por varias cocinas, viajaron, fueron madres y hoy sus hijos son como familia. Con todo ese vínculo y conocimiento mutuo decidieron emprender un taller de cocina para compartir lo que saben hacer. Será un único encuentro, con cupos limitados, el lunes 15 de diciembre a las 18.00 en Barreiro 3231 y Berro. Por más información, escribir al 097 318 781.

A cuatro manos

El jueves a las 21.00, en la cava del bar Tabaré (Zorrilla de San Martín 154), para su última cena del año, Marcelo Cerminara va a cocinar a cuatro manos con Tupambaé Cámara. Acompañarán cinco vinos de Montes Toscanini, incluyendo algunas cosechas que aún no salieron al mercado. El menú abrirá con alitas, gochujan y pan hokkaido, pesca curada y choux, queso de cabra, aceituna y anchoa; seguirá con texturas de tomate y queso mascarpone, pâté en croûte, raviol de brandada y carbonara de langostinos; y de postre, chocolate, frutilla y lima. Reservas al 099 184 881.

Fin de año en el oeste

Este sábado de 8.00 a 14.00, el Mercado Polivalente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (camino Luis E Pérez 6651) se llena de actividades culturales y comunitarias para celebrar la identidad del oeste de Montevideo con una feria de emprendimientos, música en vivo, gastronomía local y entretenimiento familiar.

Estarán participando Montevideo Emprende y el Sistema de Cocinas Comunitarias de la Intendencia de Montevideo (Dulces Dai, Nutrisemillas, Kokko Sweet, Yin Yang, Aldebarán, TEIA Repostería Artesanal, Ana Laura Bonilla, La Ñoli Repostera, Alfajores Román, Preta Artesanal, Morita Sweet y Del Limón), y será parte de la feria la marca Provas (Mides).

El evento se realiza en coordinación con el Mides, la Asociación de Asadores del Uruguay –encargados de prender los fogones–, la Intendencia de Montevideo, los Municipios A y G, y con el apoyo de Antel y Casmu.

Vinos y todo lo demás

En Disponible (San José 784) para este mes cambiaron la propuesta de cena y organizaron un banquete veraniego, siempre de la mano de Guille Sosa, con una dinámica más distendida, con cuatro vuelos de vinos de bodega Cerro Chapeu, seleccionados por Karen Fabregat. La capacidad máxima es de 20 personas y tienen la agenda abierta para los jueves 11 y 18. Para consultar y reservar al Instagram @disponible.wine.

Brunch mexicano

Este sábado de 11.00 a 17.00 el plan en destilería Capicúa (Pérez Castellano 1364) es disfrutar de un brunch mexicano con un cóctel típico con mezcal y gin de la casa. La cocina estará a cargo de Soraya Herrera (@saboresdemexico.uy), respaldada por La Logia del Mezcal. Para completar el espíritu mexicano habrá música típica y participarán Untonga (Gastón Rosa), @lapintoracowork y Pinches Artistas, entre otros. Habrá además una selección de ropa para comprar en mercadillo.

Arte y sustento

Una edición nocturna de Ciudad Vieja Cocina vuelve en el marco de Museos en la Noche, el viernes, bajo la consigna “El arte de comer rico”. El circuito suele extenderse por la calle Pérez Castellano y sus alrededores, así como por Sarandí; pero para mantenerse actualizado lo mejor es chequear en el Instagram @ciudadviejacocina.

Clases de espuma

“Entendiendo la Cerveza” es el nombre de la masterclass intensiva que anuncia el Centro Cervecero. Desde por qué una stout es oscura y una pale ale es amarga hasta cómo influye la forma del vaso en la degustación son preguntas que responderá el curso de cuatro horas y media: historia y evolución, estilos y regiones cerveceras, cómo se logran el dulzor, el amargor, los colores, aromas y sabores, profundizando en el papel fundamental de la malta y el lúpulo, además de aprender sobre cristalería y servicio. El encuentro presencial y en línea será el 16, 17 y 18 de diciembre de 19.00 a 20.30 y cuesta $ 2.300. Para reservar lugar: https://ladiaria.com.uy/Uu2.

Novedades en Colonia

La Plaza de Toros de Colonia incorporará el grupo Viera, con seis años en Colonia del Sacramento, que actualmente está a cargo de tres propuestas en esa ciudad: el restaurante Casa Viera, la cafetería de especialidad Anita y además opera las barras de coctelería de los grandes eventos dentro de la Plaza. Ahora suma Plaza Viera, un nuevo bar cultural del complejo que ofrecerá tragos y tapas, en el marco de una programación de standup, música, intervenciones artísticas y teatro breve.