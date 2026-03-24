Canelones

Se suele decir que Canelones es una muestra fiel de la totalidad del país. Con una extensión costera de aproximadamente 70 kilómetros sobre el Río de la Plata, el departamento tiene tantos paisajes como la totalidad del territorio nacional. Con una fuerte agenda cultural, su reconocida tradición vitivinícola y su diversidad paisajística, el territorio canario ya cuenta con más del 50% de sus alojamientos turísticos reservados. Este dato recabado por el área de Turismo de la Intendencia de Canelones (IDC) junto con la Asociación Turística de Canelones genera una buena expectativa para la semana que comienza el lunes 30 de marzo, según señaló la Directora de Turismo de la intendencia canaria, Ximena Acosta.

La jerarca señaló que para esta época del año donde las temperaturas ya no son tan elevadas como en el verano, desde su área se trabaja “con algunos circuitos vinculados no solamente a la costa, sino también a lo que tiene que ver más hacia el oeste.” Como algunas de las actividades más relevantes Acosta mencionó la Fiesta de la Cerveza Artesanal, la Tarde de las Cafeterías, y señaló que están “trabajando fuertemente” en las visitas guiadas a puntos de interés como la iglesia Cristo Obrero y el Águila en Villa Argentina, Atlántida. Más allá de las propuestas innovadoras vinculadas a la gastronomía, la Semana de Turismo también mantiene su anclaje en las expresiones más clásicas. En ese sentido, Acosta señaló que durante esos días se desarrollarán distintas fiestas criollas en el departamento, que forman parte del calendario habitual y convocan a un público amplio.

Lejos de plantearse como opuestas, desde la Dirección de Turismo entienden que ambas dimensiones son complementarias. “Creemos que es complementario, se suma a las propuestas que ya existen”, sostuvo la jerarca, y explicó que el objetivo es articular las festividades folclóricas con nuevas experiencias vinculadas a la cultura, la gastronomía y los circuitos turísticos.

Fiesta de la Cerveza Artesanal

Este evento se realizará los días 28 y 29 de marzo, lo que lo ubica antes del comienzo de la Semana de Turismo, pero, al ser al aire libre, con entrada gratuita y con el privilegiado entorno de la rambla sobre el arroyo Parque del Plata, se consolida como una auténtica forma de dar la bienvenida a esta semana de vacaciones.

Es la octava edición de esta fiesta en la que, a pesar de que se celebra la producción artesanal de cerveza, el protagonismo del evento se ve atraído por los más de 15 espectáculos musicales, entre los que se presentarán músicos y bandas como Trotsky Vengarán, Vanesa Britos, Knak, Se Armó Kokoa, Eté y los Problems, Lu Ferreira, entre otros. En la página de Instagram de la IDC, @canelonesid, hay más detalles del evento, grilla y horarios.

Vendimia en Santa Lucia. (archivo, febrero de 2026) Foto: Alessandro Maradei

Turismo gastronómico

“Apostamos a todo lo que tiene que ver con el turismo cultural y el turismo gastronómico”, señaló Acosta, ya que es un punto de interés ampliamente valorado por los visitantes a la hora de elegir los destinos a recorrer.

En esa misma línea, Acosta destacó que la apuesta no se limita a lo urbano, sino que también incluye el desarrollo del enoturismo y las propuestas en bodegas, que forman parte de la identidad productiva del departamento. En esa línea, señaló que se trabaja en “generar circuitos” que integren distintas experiencias, desde la gastronomía hasta los recorridos culturales y rurales, con el objetivo de diversificar la oferta durante la semana.

Tarde de las Cafeterías

El jueves 2 de abril se llevará a cabo una jornada donde se celebra una cultura que cada vez ha adquirido más popularidad en el país; “las cafeterías hoy en día están como muy de moda, y en Canelones hay un montón”, señaló Acosta. A esta iniciativa se adhirieron más de 15 cafeterías situadas en el departamento “con distintas promociones y actividades”, informó. A diferencia de otros eventos que se desarrollan en un lugar concreto, para esta jornada se realizó una coordinación entre los locales participantes, donde cada uno desde su ubicación ofrece descuentos, actividades, espectáculos musicales y más. En cuanto a antecedentes vinculados a esta iniciativa, la jerarca mencionó que “comenzamos a trabajar el turismo gastronómico con distintas acciones: la Noche de las Heladerías fue una de ellas, fue la primera”, y agregó que dicha propuesta tuvo “un retorno muy importante” del público y visitantes que se acercaron a conocer y probar las distintas ofertas. Durante la semana se informará a través de la cuenta de Instagram @canelones.turismo cuáles son los locales adheridos a esta innovadora propuesta.

De esta forma, de acuerdo al diálogo con Acosta, la estrategia turística del departamento apunta a complementar la propuesta de sol y playa con experiencias vinculadas a la gastronomía, la cultura y la producción local, en una búsqueda por atraer tanto a visitantes como a excursionistas de cercanía.

Parque Roosevelt o Parque de los Derechos

Entre los espacios que se posicionan como puntos de encuentro durante la Semana de Turismo, el Parque Roosevelt vuelve a destacarse como una de las principales referencias del departamento. Ubicado en Ciudad de la Costa, este pulmón verde combina áreas naturales con infraestructura recreativa, lo que lo convierte en una opción accesible para salidas en familia y actividades al aire libre.

45ª edición de la Criolla en el Parque Roosevelt

Como es típico en estas fechas del año en todos los departamentos del país, Canelones tiene su festejo donde se celebran las costumbres criollas. Del miércoles 1° al domingo 5 de abril se celebrará una nueva edición de esta fiesta, que integra tradición, cultura y música en un encuentro con diversos atractivos, en este emblemático espacio natural. En la grilla de artistas se presentarán figuras como Chacho Ramos, grupos con amplia trayectoria y popularidad como Larbanois & Carrero y propuestas más modernas como Cumbia Club. Se encuentran disponibles las entradas en Redtickets y en la página de Instagram @criollasparqueroosevelt se van actualizando día a día las novedades.

Barra de Valizas. (archivo, marzo de 2024) Foto: Alessandro Maradei

Rocha

Este departamento costero es uno de los destinos más elegidos por los turistas uruguayos y también por quienes llegan al territorio oriental desde otros países. Rocha no solo ofrece espectáculos naturales por su diversa riqueza paisajística, sino que cada ciudad del departamento aprovecha la Semana de Turismo para ofrecer las más variadas actividades. En cuanto a qué se espera para este año, en diálogo con la diaria, el director de Turismo de Rocha, Robert Caballero, señaló que “vienen a muy buen ritmo las reservas, por supuesto gran mayoría de uruguayos, pero también hay muchos argentinos y muchos brasileños.” Destacó que luego de la reducción de turistas de otros países de la región sufrida por la pandemia del coronavirus, los visitantes de los países vecinos han vuelto a elegir los distintos destinos del departamento costero para pasar el verano y la Semana de Turismo. Con el afán de atraer al público, se ofrecen tarifas diferenciales y un amplio abanico de propuestas ya en los primeros días e incluso en la previa a la Semana de Turismo.

Caballero subrayó que buena parte de la propuesta turística del departamento se apoya en la articulación entre actores locales, “tratamos de cerrar el círculo: que sea gastronomía local, producción local y artistas locales”, explicó. Además, destacó el trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas, que permite sostener una agenda diversa de actividades en todo el territorio. “Es un trabajo mancomunado entre lo público y lo privado, que por suerte se viene haciendo desde hace años y se mantiene más allá de los cambios de gobierno”, señaló.

Bus turístico

El bus turístico de Rocha se presenta como una de las propuestas destacadas para recorrer el departamento durante la Semana de Turismo, con dos salidas diarias que permiten acercarse a algunos de sus principales paisajes naturales. En el turno de las 10.00 se visitan La Paloma, La Pedrera y la Laguna de Rocha, mientras que a las 15.00 el recorrido incluye, además de los balnearios, las Cárcavas Milenarias de Punta Rubia. Con una duración aproximada de dos horas y media, la actividad tiene un costo de 200 pesos, es gratuita para menores de 12 años y cuenta con accesibilidad para personas en silla de ruedas. Según explicó el director de Turismo, el servicio funciona con cupos limitados y la mayoría de los pasajes se adquieren previamente a través de una plataforma, aunque también pueden comprarse en el momento si hay disponibilidad. En ese sentido, destacó que se trata de una herramienta que permite “darle contenido” a la oferta turística y facilitar la recorrido por distintos puntos del departamento sin necesidad de cambiar de base.

Semana de Frutos Nativos en Aguas Dulces

Organizado por la Asociación de turismo sostenible Frutos Nativos Aguas Dulces, este evento celebrará su séptima edición entre el 29 de marzo y el 3 de abril en el balneario Aguas Dulces. Declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo, el evento se viene consolidando como una propuesta singular que destaca la riqueza natural, cultural y gastronómica del territorio, mientras que impulsa el turismo sostenible y la identidad local. Durante esta semana se ofrecen diversas actividades vinculadas a los sabores nativos en sintonía con el entorno natural: astroturismo, senderos interpretativos, plantación de árboles nativos, feria artesanal, espectáculos musicales, entre otros.

Con relación a esta propuesta, Caballero destacó que se trata de “distintos tipos de encuentros que se desarrollan durante toda la semana”, con actividades que incluyen “caminatas, cabalgatas y experiencias en los senderos y el ecoparque de Aguas Dulces”, en una apuesta por diversificar la oferta turística del departamento.

Hay algunos talleres y experiencias a los que hay que inscribirse con anticipación, y toda la información está en la página de Instagram de la asociación, @frutosnativos.aguasdulces.

Actuación de Nelson Pindingo Pereyra en la Camaronada de Barra de Valizas, en La plaza Leopoldina Rosa. (archivo, abril de 2023) Foto: Mara Quintero

Semana del Camarón en Barra de Valizas

Además de la singular tranquilidad, la impronta rústica y natural y la gran playa que caracterizan a este pequeño pueblo situado entre las dunas, el arroyo y el monte, Valizas cuenta este año con un vasto abanico de propuestas para la Semana de Turismo. En el marco de la Semana del Camarón, que se desarrollará del 28 de marzo al 5 de abril, Barra de Valizas será escenario de una nueva edición de la Camaronada, el festival gastronómico que tendrá lugar el 28 de marzo de 12.00 a 18.00 en la plaza Leopoldina Rosa.

La jornada incluirá una feria artesanal con propuestas para todas las edades, además de espectáculos musicales y actividades vinculadas a la identidad local. Entre los principales atractivos de la programación se encuentran la presentación de la artista Nina Daterra, el concurso de pelada de camarón y el cierre a cargo de la murga La Alegría Bárbara.

Las actividades continuarán durante los días siguientes con propuestas deportivas, culturales y recreativas. El 29 de marzo se realizará la tercera travesía recreativa de nado en aguas abiertas, en la zona del arroyo de Valizas, una iniciativa que convoca tanto a nadadores como al público en general y que, bajo el lema “Una a-brazada por la vida”, busca promover el bienestar físico y la salud mental. Por consultas e inscripciones: 098 577 649.

El cronograma también incluye un taller de compostaje en la huerta comunitaria local, así como paseos nocturnos de pesca de camarón, que permiten acercarse a una de las prácticas típicas de la zona.

Por su parte, el 2 de abril se llevará a cabo la segunda travesía recreativa a remo por el arroyo organizada por el Grupo de Kayak de Valizas, una experiencia que propone recorrer el paisaje natural desde el puente de la ruta 10 hasta su desembocadura en el océano, en contacto con la flora y fauna autóctona. Esta actividad tiene un costo de 300 pesos por persona y se pueden realizar consultas e inscripciones a los teléfonos 099 409 875 y 099 959 717 o por el Instagram @remooyrisa.

De esta forma, la Camaronada se consolida como una de las principales propuestas de la Semana de Turismo en Rocha, combinando gastronomía, cultura y actividades en la naturaleza. Caballero definió esta actividad como “la estrella de Barra de Valizas”, en referencia a su importancia dentro de la identidad y la economía local.

5° Festival de la Pesca Artesanal en La Paloma

En un balneario que articula un carácter más moderno con una huella artesanal y de cercanía con la naturaleza, se celebrará desde el 28 al 30 de marzo la quinta edición del Festival de la Pesca Artesanal. Esta propuesta pone en valor el trabajo de los pescadores locales y la riqueza de los productos del mar. Durante varias jornadas, el evento combinará una feria gastronómica con platos elaborados a base de pesca fresca como cazuelas, paellas y preparaciones tradicionales, junto a espectáculos musicales y actividades culturales. Con foco en la producción local, el festival se presenta como un espacio de encuentro entre comunidad y visitantes, que busca visibilizar los saberes vinculados a la pesca artesanal y fortalecer la identidad costera del departamento. Se podrá disfrutar de espectáculos musicales en vivo, instancias de degustación, feria de artesanos, iniciativas locales y experiencias vinculadas al mundo de la pesca artesanal. La información de este evento está publicada en la página de Instagram @municipio.lapaloma, donde se pueden realizar consultas por mensaje privado.

Lascano

Entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril, Lascano será sede de la 42ª edición del Festival del Asado con Cuero, uno de los eventos más emblemáticos del departamento. Con entrada gratuita, la celebración combinará espectáculos musicales con artistas como Lucas Sugo, Tabaré Cardozo y Jorge Nasser, con actividades que ponen en valor la identidad local. Organizado por el Club de Leones de Lascano, el festival tiene como eje la preparación colectiva de asado con cuero, para lo cual se faenan alrededor de 100 vacas donadas por productores de la zona. La programación incluye además un desfile gauchesco que convoca a vecinos y visitantes, en una edición especial que coincide con los 150 años de la ciudad.

Otras propuestas

La agenda de Semana de Turismo en Rocha se completa con una variedad de actividades que se despliegan en distintos puntos del departamento, muchas de ellas impulsadas a nivel local. En ese sentido, Caballero destacó que el objetivo es “lograr contenido en todos los destinos durante toda la semana”, con propuestas culturales, deportivas y recreativas para públicos diversos. En La Esmeralda, por ejemplo, habrá espectáculos musicales los días 2 y 3 de abril, mientras que el sábado 4 se realizará una correcaminata nocturna, con inscripciones previas y un costo de 450 pesos. El director subrayó además que este balneario “viene trabajando muy bien su posicionamiento”, consolidando una oferta propia dentro del mapa turístico del departamento.

Por su parte, el domingo 12 de abril tendrá lugar en Cebollatí la cuarta edición de la travesía a remo por el río homónimo, una propuesta que invita a recorrer el entorno natural desde el agua en una jornada de carácter recreativo. Organizada a nivel local, la actividad se inscribe en una línea de iniciativas que, según Caballero, buscan complementar la oferta habitual y atraer visitantes también hacia zonas menos exploradas del departamento. Contacto para más información: 099 874 444.

Teatro Maccio. Foto: Intendencia de San José

San José

Con una fuerte impronta vinculada al turismo de cercanía, San José se prepara para la Semana de Turismo con una agenda construida de forma articulada entre distintas áreas del gobierno departamental, municipios, actores privados y organizaciones de la sociedad civil. Según explicó el Coordinador de Turismo, Eduardo Rapetti, se trata de un trabajo “transversal” que involucra a diversas dependencias y que permite “organizar una grilla de actividades que invitan a hacer una escapada al destino”. En ese sentido, destacó también el rol de la coordinación con áreas como Cultura, Deportes y Comunicación, así como con los gobiernos locales y actores privados.

De acuerdo a los relevamientos realizados en la previa, las expectativas para esta semana son positivas, con un nivel de reservas “interesante” en establecimientos rurales y alojamientos vinculados al turismo de naturaleza. Si bien desde la dirección evitan realizar proyecciones, el jerarca señaló que los operadores vienen registrando un movimiento sostenido, lo que permite anticipar una buena respuesta del público. En ese marco, subrayó que San José continúa posicionándose como “un destino ideal para escapadas de corta duración”, especialmente para el público del área metropolitana, que representa la principal afluencia de visitantes, así como para quienes se desplazan dentro de un radio de una o dos horas de viaje.

Circuito histórico y patrimonial

En la capital departamental, San José de Mayo, la propuesta se concentra en el circuito céntrico histórico, cultural y patrimonial, donde se ubican algunos de los principales puntos de interés, como el teatro Macció, la Basílica Catedral y el Museo Departamental. Durante la semana, estos espacios estarán abiertos al público con visitas guiadas y actividades que permiten acercarse a la historia y la identidad local.

En el caso de la Basílica Catedral, además, se habilitará el acceso al reloj en fechas puntuales, una experiencia muy demandada que permite conocer su funcionamiento y acceder a una vista panorámica de la ciudad. Se trata de un atractivo que, según el jerarca, “es siempre muy solicitado” por quienes visitan el departamento.

Teatro Macció

Inaugurado a comienzos del siglo XX, el teatro Macció es uno de los principales íconos culturales de San José y un punto de referencia dentro de su circuito patrimonial. Ubicado en el corazón de San José de Mayo, este histórico espacio ha sido escenario de espectáculos teatrales, musicales y actividades culturales de diversa índole, consolidándose como un centro clave para la vida artística del departamento. Durante la Semana de Turismo, el teatro abre sus puertas con propuestas especiales que invitan a conocer tanto su valor arquitectónico como su programación cultural.

Desde el sábado 28 de marzo al domingo 5 de abril, en el horario de 10.00 a 18.00, se realizarán visitas guiadas en el marco de la Semana de Turismo. Las entradas pueden adquirirse a través de Tickantel, en redes de cobranza o en la boletería del teatro.

Basílica Catedral

El componente religioso también ocupa un lugar relevante durante esta semana. En el marco de la Semana Santa, la diócesis de San José desarrollará una amplia agenda de celebraciones.

En ese sentido, el director recordó que se trata de fechas “muy especiales” para muchas personas, y señaló que el departamento recibe visitantes que llegan “a vivenciar todo el proceso religioso”, más allá del interés patrimonial. Asimismo, destacó que estas propuestas forman parte de una tradición arraigada en el territorio y subrayó que quienes deseen participar pueden consultar los detalles ya que “allí van a encontrar toda la información referida a los horarios y oficios religiosos”.

En este contexto, la Basílica Catedral de San José adquiere un rol central, no solo como espacio de celebración, sino también como uno de los principales atractivos patrimoniales de la ciudad. Durante la semana, además de las actividades litúrgicas, se habilitará el acceso a su emblemático reloj, una de las experiencias más solicitadas por los visitantes, que permite conocer su funcionamiento y disfrutar de una vista panorámica privilegiada de San José de Mayo.

En la página web https://diocesisdesanjosedemayo.org/ están disponibles las fechas y horarios de las distintas actividades que ofrece la Basílica. Teléfono de contacto: 4342 3339.

Bus turístico

El bus turístico se presenta como una de las herramientas clave para recorrer el departamento durante la Semana de Turismo, facilitando el acceso a distintos puntos de interés tanto para visitantes como para residentes. Según explicó Rapetti, se trata de una propuesta que permite “mostrar y visibilizar esos servicios y productos” distribuidos en el territorio, al tiempo que favorece la movilidad de quienes no cuentan con vehículo propio. Para participar, es necesario realizar una inscripción previa a través de la web, ya que, como señaló, este sistema “nos ayuda mucho y nos ordena justamente para organizarnos” en función de los cupos disponibles. En ese marco, el jerarca destacó además que el servicio apunta a fortalecer el turismo interno, en una lógica donde “también hay un turismo local que sale a redescubrir su propio territorio”. El ticket del bus tiene un costo de 250 pesos por persona y se puede reservar a través del siguiente enlace: servicios.sanjose.gub.uy/bus_turistico/reserva.

11ª edición de la Fiesta Nacional del Medio Tanque

Consultado sobre propuestas para un público más joven, Rapetti señaló que, a pesar de que “es indudable que ese no es el fuerte” de la oferta turística en el departamento, sí hay una importante cantidad de jóvenes que disfrutan de actividades en cercanía con el entorno: “No solo es turismo de familia, sino que también son grupos de amigos que también salen a acampar, que también salen a buscar, digamos, esa interacción con la naturaleza”, subrayó.

Sin embargo, la Fiesta del Medio Tanque, que se iba a realizar en enero y se tuvo que postergar por motivos climáticos, “se va a transformar en un atractivo para atender esta demanda”, agregó Rapetti. Este evento se celebrará desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril en el Deck de Ordeig de balneario Kiyú desde las 18.00 y se presentará una amplia grilla de propuestas musicales entre las que se encuentran artistas y grupos musicales como El Alemán, Los de Acá, Carlos Malo, y habrá DJ pasando música en la mayoría de las fechas.

La Semana de Turismo en San José se desplegará con una agenda amplia y descentralizada que combina espectáculos, actividades culturales, propuestas deportivas y recorridos patrimoniales en distintos puntos del departamento. A lo largo de los días se desarrollarán visitas guiadas por el circuito céntrico de San José de Mayo, intervenciones artísticas en espacios emblemáticos, espectáculos de tango y candombe, actividades recreativas para niños y niñas y propuestas musicales en localidades como Raigón y Ciudad del Plata. En paralelo, la Fiesta Nacional del Medio Tanque en el balneario Kiyú concentrará buena parte de la programación artística, mientras que otras iniciativas, como la jornada de adopción responsable de mascotas o las actividades en la Reserva Natural Penino, que celebrará su 30° aniversario, amplían la oferta con propuestas vinculadas al ambiente y la comunidad. En ese sentido, y tal como señaló el coordinador, la grilla busca “tener la dosis y el equilibrio para atender a todas las expectativas”, integrando actividades culturales, recreativas y de contacto con la naturaleza a lo largo de toda la semana.