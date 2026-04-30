Este viernes 1° de mayo se conmemora una vez más el Día Internacional de las y los Trabajadores. Motivo de esto, y como sucede año tras año, habrá interrupciones en los servicios públicos, entre ellos, el transporte, que comenzará a mermar en la tarde del jueves.

Según informó la Intendencia de Montevideo (IM) en su sitio web, las últimas salidas de las líneas comprendidas en el Sistema de Transporte Metropolitano (STM) serán a las 19.00. A lo largo del viernes no habrá unidades de transporte colectivo en las calles de la capital. Retomarán su funcionamiento en la madrugada del sábado.

La IM también notificó sobre el cronograma de funcionamiento para los servicios de recolección de residuos, que seguirán operando hasta la noche de este jueves y reiniciarán mañana, sobre las 22.00. Desde la comuna exhortaron a la población a no depositar residuos en los contenedores hasta las 19.00, para evitar su acumulación.

Además, recordaron que se pueden notificar sobre problemas de limpieza mediante un mensaje de WhatsApp con foto y ubicación al número 092 250 260.

Por último, la comuna informó que los cementerios del Norte, Buceo y Central operarán de 8.00 a 17.00, mientras que los del Cerro y el Paso Molino lo harán hasta las 16.00. No habrá, sin embargo, servicio de atención al público.