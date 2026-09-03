Movida vecinal, tala de árboles y versiones encontradas en torno al parque Roosevelt

El martes denunciaron intervenciones en ese espacio público de Canelones, pero las autoridades departamentales respondieron que son obras de ampliación de Avenida de las Américas y que aún no existe un proyecto para la escuela de golf.

El colectivo Parque Roosevelt para Todos (@rooseveltparatodos en Instagram) convocó a los vecinos para la mañana del martes a manifestar su desacuerdo ️con lo que estimaba que iba a ser la eliminación de un importante sector verde. La concentración se originó luego de tomar contacto con una serie de fotografías que mostraban una gran cantidad de árboles marcados con pintura blanca.

“Se nos informó que mañana [por el miércoles] comienza la tala de árboles para la cancha de golf en zona 4 del parque, entre avenida Giannattasio y avenida Racine”, figuraba en el mensaje de redes. Doris Parada, parte de ese colectivo, dijo a la diaria que se acercaron en total unas 100 personas con cartelería y volantes, preocupadas por la situación. Si bien no fueron testigos de ninguna remoción, “cuando se pintan los árboles así, aquí en la costa –ha pasado con el tema del saneamiento y demás–, es cuando están para tirar. Y no son árboles que estén enfermos ni que sean viejos ni que se estén cayendo ni nada por el estilo”.

La comisión vecinal se conformó 15 años atrás, cuando se evaluaba la construcción de lo que sería el estadio Campeón del Siglo en ese entorno. Desde entonces, con altas y bajas en su integración, el colectivo continuó atento a las modificaciones que atraviesa ese pulmón verde.

En representación de esa organización, el abogado Pedro Riera indicó que realizaron un pedido de acceso a la información pública ante la Intendencia de Canelones respecto de todas las concesiones, comodatos, permisos y demás afectaciones existentes dentro del Parque Nacional Franklin D Roosevelt: “Actualmente me encuentro asesorándolos en una eventual promoción de una acción judicial declarativa y de condena de no hacer, con el objetivo cesar las explotaciones comerciales y económicas de privados que se desarrollan o proyectan dentro del Parque Nacional. Entre ellas se encuentran la infraestructura para [el centro de espectáculos] Sitio, el driving range proyectado por la Asociación Uruguaya de Golf [AUG] y el complejo deportivo y de alto rendimiento que pretende instalar la AUF [Asociación Uruguaya de Fútbol], entre otros emprendimientos”.

Según la documentación a la que accedió el abogado, el centro que proyecta la AUF, invirtiendo aproximadamente 2.310.000 dólares, ocupará una superficie superior a 38.000 m². La preocupación de sus representados es que “la circunstancia de que se prevean determinadas horas, programas o actividades para escuelas, clubes u organizaciones de la zona no convierte el complejo en un espacio de uso público general: el destino principal del suelo continúa siendo el funcionamiento de la infraestructura deportiva de la AUF”; la misma exclusión objetan del resto de las iniciativas citadas.

Sobre el complejo de espectáculos Sitio, que anteriormente estuvo dentro de la pista de atletismo de Montevideo, Parada recordó la cantidad de quejas por ruidos que la gran carpa ocasionó en Parque Batlle. La consultada dijo que en Canelones se realizó “una concesión express”, que el recinto que allí funciona desde mayo carece de aislación acústica y que además de afectar la fauna del Roosevelt, provoca un tránsito de unos 2.500 autos por evento. Opinó, además, que si bien “por el momento, según dice la intendencia, no han pasado los decibeles permitidos, no quiere decir que sean soportables. Depende del viento, en unas zonas se escucha más o se escucha menos”. Al mismo tiempo aclaró que el colectivo no está en contra del emprendimiento, sino de su ubicación dentro del parque.

El fundamento de los presentes reclamos es que el predio “conserva jurídicamente su condición de parque nacional y de parque público, integra el Patrimonio Forestal del Estado y se encuentra sometido al régimen de los artículos 18 y 19 de la Ley 15.939”, explicó. “En particular, el artículo 18 establece que, tratándose de parques nacionales, ‘se deberá permitir el uso por el público en general’, mientras que el artículo 19 dispone expresamente que ‘los parques nacionales serán destinados a fines turísticos, recreativos, científicos y culturales, y no podrán ser sometidos a explotación, salvo la necesaria para preservar el destino de interés general que motivó su creación’”, agregó Riera.

Permisos, avisos y confusiones

Desde la Dirección General de Espacios Públicos del gobierno de Canelones aclararon que lo previsto –y comunicado a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)– era que el martes comenzara un corte de Avenida de las Américas debido a las operaciones de ensanche de esa vía, lo que implica una tala controlada que, de acuerdo a las autoridades, ya había sido informada en reuniones con los vecinos. Como parte de esa obra se incorporarán viaductos o calles auxiliares en Avenida de las Américas, entre Avenida del Parque y avenida Racine. Desde el gabinete de gestión, Eugenio Castro evaluó que la situación de alerta se trataba de una confusión de los vecinos, ya que las talas que se efectúen no serán en la fracción 4, donde eventualmente se instalaría la AUG, sino que ayer comenzaron a retirarse algunos árboles de forma controlada en Avenida de las Américas entre avenida Racine y Avenida de la Playa.

Parque Roosevelt, el 2 de setiembre. Foto: Sandro Pereyra

“Con respecto al proyecto de la Asociación Uruguaya de Golf, esto es de público conocimiento, es un proceso que se dio entre 2020 y 2025, en el período anterior, con un expediente larguísimo que pasó por todas las áreas de la intendencia, que incluso pasó dos veces por la Junta Departamental, y fue autorizado el comodato a la Asociación Uruguaya de Golf por 20 años. Fue votado por unanimidad en el legislativo anterior, por todos los ediles de la Junta [Departamental]”, recalcó Castro, quien agregó que “ha transcurrido el tiempo y el proyecto por la Asociación Uruguaya de Golf no ha sido presentado, por lo cual no hay una previsión de árboles a sacar ni ninguna evaluación hasta que eso no se presente y sea estudiado por todas las áreas que corresponden en la intendencia –por la Dirección General de Gestión Ambiental y de Gestión Territorial, por Espacios Públicos– para después poder dar el aval o no al proyecto. Se verá en un futuro cómo prosigue”.

Tiran uno, plantan dos

En el mismo sentido, el arquitecto y urbanista José Freitas, director del Parque Roosevelt, puntualizó que fue a principios de año que se firmó un comodato, luego de que fuera aprobado el proyecto de instalar una escuela de golf en la fracción 4 del Roosevelt: “No es un campo de golf, es un lugar para aprender el tiro. Entonces, ocupa un espacio más reducido el driving range –como llaman a ese espacio para aprender–, una hectárea y pico. Eso va a implicar seguramente remover algún árbol, pero no hay ningún proyecto aún presentado donde indique si tienen que instalar árboles, cuántos árboles y en qué momento empezaría la obra”.

Otro aspecto que Freitas consideró importante aclarar es que la AUG “no es un club privado de socios” y, si bien todavía no recibieron la propuesta, en todo caso se instalaría en lo que describió como una especie de gran arenal: “Es una zona bastante complicada del parque porque tenemos el problema de que se tira mucha basura en esa parte, porque está muy fácil la entrada por Racine. Digamos que es un arenal histórico. Entonces, para aprovechar ese lugar que ya tiene un claro, están ahora armando el proyecto para presentar la intención”. Freitas dijo que la marcación de árboles responde a un relevamiento del espacio donde irá el minigolf. “Cuando [la AUG] presente el proyecto, nosotros lo primero que le vamos a preguntar es cuántos árboles tiene que tirar, cuántos mantiene y en qué estado están los árboles. Porque hay árboles que están en mal estado, también hay riesgo de caída. Ellos van a tener un proceso y tienen que presentar la propuesta que después estudia el área ambiental de la intendencia”.

Ante la consulta por los árboles con señales de pintura, Federico Armas, de la AUG, aclaró a la diaria que datan de hace dos o tres meses y que se trata, igual que una serie de estacas de colores colocadas en distintas zonas, de “un relevamiento, justamente”, ya que no terminaron de definir el lugar exacto. “La idea es tratar de respetar lo más posible los árboles existentes. Obviamente algunos hay que tirar, pero también vamos a reponer. Nos obligamos, por contrato con la intendencia, a plantar dos árboles más. Se marcaron algunos árboles, los marqué yo mismo. Pero ni siquiera son árboles que haya que tirar. Son distintos lugares para marcar distintas opciones. La intendencia nos cede un espacio y tenemos que buscar el mejor y que todos estén de acuerdo. Seguramente, cuando tengamos el proyecto definido, la intendencia lo presentará a los vecinos. Otra cosa importante es que esto no es nada cerrado: no es privado ni mucho menos. [Tampoco] es con fines de lucro. Va a poder ir cualquiera a tirar pelotas y a practicar golf. Cualquiera. Obviamente tiene un pequeño costo, porque te dan un canasto de pelotas y practicás con eso, pero para todos por igual y no es un costo importante. Y es mentira que hay que hacerse socio. Es verdad que va a haber espacios reservados para las escuelas de la zona, los liceos. Todo eso está en el contrato de comodato con la intendencia”.

Acerca de los ejemplares que deban ser sacados a causa de las obras en marcha del MTOP, Freitas explicó a su vez que “por normativa, cualquier proyecto que se instale en el parque, si necesita remover algún árbol, tiene que reponer más del doble”. En este caso existe un plan de forestación del parque, con especies nativas, lo que el jerarca observa como un enriquecimiento de la biodiversidad del parque. “Van a retirar eucaliptos y cuando se vaya a reponer se va a plantar el doble, pero no solamente eucaliptos, sino que se van a incorporar dos tercios con otro tipo de especies”.