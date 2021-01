En 2018 llegó a nuestro país el mismísimo Jimmy Wales, quien en el brindis de su boda fue señalado por una de las damas de honor como “el único magnate de internet que no es un multimillonario”.

Su visita se dio en el marco del evento Move de Movistar, en el que empresarios emprendedores dan su visión sobre las tecnologías y su uso. Wales habló de la censura, del futuro de la información y de Wikitribune, un diario digital que sigue el modelo wiki. Acerca de la censura, dijo: “En el pasado los gobiernos podían filtrar ciertas páginas que no les gustaban, pero ahora que estamos encriptados no pueden ver qué página de Wikipedia estás viendo, sólo saben que están entrando en Wikipedia. Ya no está la opción de bloquear un par de páginas, ahora hay que aceptar todo Wikipedia o nada. Cuando hicimos este cambio no sabíamos qué iba a pasar. Pensamos que algunos países empezarían a bloquear Wikipedia completamente. La mayoría no lo hizo; China lo hizo, pero el resto no. Turquía es un caso único; creemos que cuando nos bloquearon pensaron que inmediatamente íbamos a borrar aquello de lo que se quejaban, pero no lo hicimos y no lo haremos”.

“Cuando miramos la censura política alrededor del mundo en Wikipedia, lo que es interesante es que siempre están preocupados por ciertas noticias, pero por lo que deberían estar más preocupados es por la filosofía de Wikipedia, que es que todos tienen derecho de participar en la discusión pública. Esto no es lo que los gobiernos autoritarios quieren”, agregó. Y se refirió a la democratización de la información, que también depende del acceso a las tecnologías: “El próximo millón de personas que ingrese a internet probablemente lo haga mayoritariamente desde un dispositivo móvil. Entonces, si sos una persona muy pobre en Uruguay y te conectás por primera vez en un dispositivo móvil no hay problema: la comunidad en español de Wikipedia es enorme, tenés la oportunidad de contribuir. Pero si estás en línea desde una comunidad que no tiene una Wikipedia existente es muy difícil contribuir desde el celular. Tenemos que facilitar eso”.