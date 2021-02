Evan Rachel Wood, conocida por interpretar a la androide Dolores Abernathy en Westworld (HBO, 2016), denunció haber sido víctima de “terribles” abusos cometidos por quien fue su pareja durante años, y dio detalles en su cuenta en la red social Instagram: “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”.

La relación entre Wood y el músico empezó cuando ella era apenas mayor de edad y él tenía casi el doble de sus años. “Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavaron el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes”, escribió en un mensaje recogido por Efe.

La protagonista de Westworld había asegurado en numerosas ocasiones haber sido víctima de abusos cometidos por uno de sus compañeros sentimentales. “Fui violada. Por una persona que fue mi pareja, cuando estábamos juntos, y en otra ocasión por el dueño de un bar”, contó a la revista Rolling Stone en 2016.

En estas últimas declaraciones, aseguró: “Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamado a las muchas industrias que se lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que no permanecerán más tiempo calladas”.

Como consecuencia del escrito de la actriz, hoy de 33 años y que fue pareja de Manson hasta 2010, otras cuatro mujeres detallaron experiencias de asaltos sexuales, abusos psicológicos y diferentes formas de coerción, violencia e intimidación por parte del cantante.

En 2018, Wood dio testimonio ante un subcomité del Congreso de Estados Unidos que buscaba la aprobación de una ley para proteger los derechos de las personas que sufrieron agresiones sexuales. “Mi experiencia con la violencia machista fue esta: abuso tóxico, mental, físico y sexual que empezó lentamente, pero que se intensificó con el tiempo, y que incluyó amenazas contra mi vida, grave acoso psicológico y lavado de cerebro”, dijo en esa oportunidad.

El propio Manson, en declaraciones a Spin realizadas en 2009, cuando todavía eran pareja, dijo que todos los días tenía fantasías sobre “romperle el cráneo con un mazo”. Esas expresiones fueron relativizadas por su representante, que intentó aclarar que no debían ser tomadas como “un relato de hechos” sino como parte de una entrevista con una estrella del rock “teatral” que promocionaba su último disco.