Paul Simon vendió su catálogo completo de canciones a Sony Music Publishing. Incluye canciones clásicas de Simon & Garfunkel como “Mrs Robinson” y “The Sounds of Silence”, y éxitos solistas como “You can call me Al”.

En el comunicado oficial, el artista de 79 años se mostró “feliz” de que la compañía sea quien custodie sus canciones “por las próximas décadas”. Simon comenzó su carrera en Columbia/Sony Records, por lo que le pareció “natural” venderles su música. El monto de la operación no se dio a conocer.

Simon comenzó su carrera en la década de 1950 y se convirtió en uno de los cantautores más respetados de su generación. Sus primeros éxitos llegaron junto a Art Garfunkel y desde los años setenta comenzó una carrera solista que incluyó más de una docena de álbumes. El último de ellos fue “The Blue Light”, en 2018, y ese mismo año anunció su retiro de las giras.

Salario del creador

Paul Simon es el más reciente artista de renombre en vender los derechos de sus canciones. La primera noticia de los últimos meses llegó en diciembre, cuando Bob Dylan protagonizó la mayor venta de este tipo en la historia. Se estima que Universal Music Group adquirió su catálogo musical por más de 300 millones de dólares.

A comienzos de enero, le tocó el turno al cantautor canadiense Neil Young, quien vendió 50% de los derechos de todas sus canciones al grupo inversor Hipgnosis por una cifra estimada de 150 millones de dólares.

Una semana más tarde, Hipgnosis volvió a ser noticia por haber comprado los derechos de 145 canciones de la colombiana Shakira.

BBC agrega que otros artistas, como Dolly Parton, están considerando comercializar sus canciones al acercarse al final de sus carreras, “por motivos de negocios y patrimoniales”.