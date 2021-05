El dramaturgo uruguayo Sergio Blanco continúa incursionando en la autoficción y es en esa línea que desde el pasado miércoles y hasta el domingo 30 de mayo presenta Divina invención o la celebración del amor en el Teatro de la Comedia de Madrid. En la función de este jueves habrá un encuentro con el público.

Se trata de un monólogo en forma de conferencia, escrito, dirigido e interpretado por el autor. Con un escritorio como único soporte escénico y una proyección visual de pinturas de Francis Bacon, Blanco hace partícipe al público de una exposición sobre el amor. Habla de la forma íntima en que lo experimenta desde el goce, la delectación y el placer, pero también lo padece desde el tormento, el dolor y el sufrimiento.

La “conferencia autoficcional”, como la llama el propio autor, impacta por su agudeza y su profundidad, ya que no se limita al simple elogio del amor, sino que celebra las zonas oscuras que hacen de él una experiencia atormentadora.

“Si bien es cierto que, como lo profesa Lope [de Vega], el amor es una ciencia que nos hace sabios, también es cierto que nos conecta con nuestra parte más bestial”, explicó Blanco, quien declara su amor hacia el poeta y dramaturgo español. “Los momentos de mi vida en que más me he acercado a lo animal fueron aquellos en los que he estado enamorado. De todos modos, más allá de que el amor esté entre la civilización y la barbarie, la sabiduría y la rudeza, lo humano y lo brutal, creo que es una experiencia sublime que siempre nos termina transformando”.

Las mencionadas pinturas de Bacon están intervenidas por el diseñador audiovisual Philippe Koscheleff, quien además es pareja de Blanco. Y el estreno de la obra fue muy especial para ambos, según escribió Blanco en su cuenta de Facebook el miércoles.

“Hoy estreno Divina invención junto a Philippe, que ha hecho el diseño audiovisual de este espectáculo. Hoy estrenamos juntos en Madrid este espectáculo que habla sobre el amor, y hoy, día por día, hace exactamente 25 años que estamos juntos. ¡Es una hermosa forma de celebrarlo: creando y estrenando juntos! ‘Mil gracias, amor, te doy, pues me enseñaste tan bien, que dicen cuantos me ven que tan diferente soy’...”. La cita es de Lope de Vega, por supuesto.

Blanco sobre Blanco Sergio Blanco reside actualmente en París y sus piezas han sido distinguidas en varias oportunidades. Es ganador del Premio Nacional de Dramaturgia, el Premio de Dramaturgia de la Intendencia de Montevideo, el Premio del Fondo Nacional de Teatro, el Premio Florencio al Mejor Dramaturgo, el Premio Internacional Casa de las Américas y el Premio Theatre Awards al Mejor Texto en Grecia. En los últimos años, su obra Cuando pases sobre mi tumba fue seleccionada para el Festival de Avignon, en Francia. En medio de la pandemia, estrenó en Barcelona Covid 451, protagonizada por cinco trabajadores de la salud que interpretan sus textos. A comienzos del pasado diciembre presentó en el Auditorio Nacional del Sodre la obra Memento mori o la celebración de la muerte. "Me gusta proponer la idea de que memento mori es 'no nos vayamos a olvidar de morir'", dijo en su momento a la diaria. "En ese sentido es una especie de apología de la muerte, y por eso también se llama 'la celebración de la muerte', porque si bien tiene un componente desgarrador, triste, doloroso, también hay algo desconocido, misterioso, que puede conectarnos con algo no necesariamente lúgubre sino hasta maravilloso". En 2021, Sergio Blanco recibió el prestigioso premio británico Award Off West End como Mejor Autor, por su texto La ira de Narciso. Había recibido ese mismo galardón cuatro años antes por Tebas Land.