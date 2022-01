Al mediodía de este jueves se dio a conocer el ganador de la edición 2022 del prestigioso Premio Alfaguara de novela, dotado con 175.000 dólares, en el que participaron 899 manuscritos, incluyendo 25 de Uruguay. La novela ganadora, elegida por el jurado en forma unánime, se titula El tercer paraíso y su autor es el periodista y escritor chileno-argentino Cristian Alarcón.

Fernando Aramburu, presidente del jurado, destacó “el vigor narrativo de una hermosa novela, con una estructura dual. Ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina, el protagonista reconstruye la historia de sus antepasados, al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal. La novela abre una puerta a la esperanza de hallar en lo pequeño un refugio frente a las tragedias colectivas”. Y citó una frase del autor: “La belleza comienza en la maravilla de las flores, tan hermosas como finitas, en las que siempre veremos el misterio que no puede ser resuelto”.

En El tercer paraíso, el protagonista siente la tentación de retirarse a su cabaña en las afueras de Buenos Aires para hacer frente al confinamiento de 2020. Mientras espera, cultiva un jardín con todo tipo de plantas y flores, y ese amor por la naturaleza lo lleva a indagar sobre la formación del pensamiento científico, el nacimiento de la botánica y la gran aventura de las expediciones europeas del siglo XVIII. Al mismo tiempo, recuerda la historia de su familia, expulsada de Daglipulli, en Chile, por la dictadura de Augusto Pinochet.

La historia, la botánica y el relato familiar confluyen en el protagonista y marcan sus elecciones vitales y su manera de estar en el mundo. La editorial define la novela como “un relato luminoso sobre la vida cotidiana de un individuo, pero también sobre las tragedias colectivas que nos acechan. Lo pequeño, lo sencillo, ese paraíso personal que construimos como refugio es también, en última instancia, lo que siempre nos salva”.

Alarcón se dedica al periodismo de investigación desde comienzos de los años 90 y sus crónicas han aparecido en los diarios argentinos Clarín, Página 12 y Crítica, así como en las revistas TXT, Rolling Stone y Gatopardo. En 2012 fundó la revista Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Es autor de los libros Cuando me muera quiero que me toquen cumbia (2003) y Si me querés, quereme transa (2010), en los que convierte relatos urgentes en novelas de no ficción. Mientras tanto, en el libro Un mar de castillos peronistas (2013) escribió crónicas de viaje y perfiles de personajes marginales y disidentes. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, y dirige la Maestría en Periodismo Narrativo de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Vive en el barrio porteño de San Cristóbal.

El jurado de esta edición del Premio Alfaguara de novela estuvo integrado, además de por el mencionado Aramburu, por los también escritores Olga Merino y Ray Loriga, la escritora y librera de Lata Peinada, Paula Vázquez, la editora y directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz Manaut, y Pilar Reyes (con voz pero sin voto), directora editorial de Alfaguara.