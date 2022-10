El martes, El Observador informó que la productora AM, responsable en Uruguay de shows como el de Jaime Roos y Guns N' Roses, reservó el estadio Centenario en noviembre de 2023 para una posible presentación de Madonna. La información fue confirmada al medio por el presidente de la Comisión Administradora del Estadio Centenario (CAFO), Ricardo Lombardo.

Lombardo ratificó la información a la diaria y explicó que el procedimiento de reserva del escenario incluye explicitar quién es el artista que va a presentarse. “A nosotros nos significa toda una serie de arreglos que hay que hacer en materia de fijación de partidos, por esto tienen que decir el nombre, porque si no sería demasiado discrecional del productor”, dijo.

Esta clase de espectáculos incluye tiempos de armado y desarmado del escenario, que según explicó Lombardo son de siete días en la previa y cinco días luego de la presentación.

Madonna lleva cuatro décadas de carrera y acaba de lanzar la recopilación Finally Enough Love: 50 Number Ones, con remixes de sus 50 canciones que estuvieron en la lista de lo más escuchado, desde “Holiday” en 1983 hasta “I Don't Search I Find” en 2019. En su página oficial todavía no aparecen fechas de presentaciones en Sudamérica, pero se habla de negociaciones similares en Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

Acuerdo judicial

CAFO tiene un contrato con AM para la realización de espectáculos musicales en el Centenario. Diferencias entre la productora y Agadu en cuanto al pago de derechos de autor generaron un juicio en el que el estadio tenía responsabilidad solidaria. Consultado al respecto, Lombardo dijo que “aparentemente” las partes están cerca de llegar a un acuerdo.

“Nosotros hicimos una adenda que AM tiene que depositar antes de cada concierto, en garantía, lo que tendría que pagarle a Agadu. Si algún día se resuelve, esa plata se le pagará a Agadu o se le devolverá a [el productor] Atin Martínez. No quedamos tan expuestos para la eventualidad de los juicios, porque si no sería una bola de nieve que después sería imposible de desinflar”.

En los últimos meses el estadio Centenario se ha revalorizado, y el intento de fijar partidos cuando no han terminado las tareas de desarmado ha generado discusiones. “Yo les digo: mírenlo de otra manera. Los principales estadios del mundo son escenarios de estos recitales: Wembley, el Bernabéu, el Monumental. Y bueno, ahora en ese circuito está el estadio Centenario. Miremos la parte positiva. El Centenario es uno de los estadios de los circuitos de los artistas que vienen por esta zona”.

“Por otro lado, como están tan lindas las instalaciones, los vestuarios, está volviendo a pasar que los clubes más chicos, sobre todo los que tienen poca hinchada, están fijando localía en el estadio Centenario para jugar contra Peñarol y Nacional”, agregó. “Les sirve porque es una buena recaudación, es un lugar lindo, la cancha está bien. Ya no juegan Peñarol y Nacional de locatarios, pero en muchos casos están jugando de visitantes”.

El Mundial de Schrödinger

La revalorización del field podría significar que se siguieran mejorando las condiciones para la realización de eventos, pero habrá que esperar a 2024 para tomar una decisión. “Estamos ahora en una especie de impasse, porque hasta que no se fije el Campeonato del Mundo de 2030 no sabemos si Montevideo podría ser una de las sedes. En el caso de que lo sea, al estadio hay que hacerle una reforma bien a fondo. Manteniendo su imagen vintage, hay que darle muchas cosas de modernidad, de estadio VIP. Hay que ver, incluso, si se puede hacer algo con el techado. Hay que hacer una cantidad de cosas muy grandes”.

“Si no se hace, hay ideas que estamos manejando. Por ejemplo, que en lugar de tener que hacer este escenario gigantesco para cada show, tener armado en la Ámsterdam o la Olímpica un lugar que sirva de escenario. Que tenga sentada la base y después pongan arriba lo que identifica a cada artista, pero que la estructura ya esté montada. Otra alternativa es que los espectáculos se empiecen a hacer en la Ámsterdam y ya dejás armado un escenario ahí. Hay una cantidad de cosas que estamos ideando, pero hasta que no se resuelva el otro tema no podemos hacer nada. El plan puede variar radicalmente, porque si es una cosa muy grande hay que empezar desde ahora”.